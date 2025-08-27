“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Нумеролог Анастасия Широкова: биография, Астрошкола и отзывы клиентов

Анастасия Широкова – нумеролог, специалист по чтению натальных карт и влияния небесных тел на характер и судьбу человека, выпускница школы астрологии Павла Глобы и создатель своей Астрошколы.

Астрология очень непростая, но интересная наука, основой изучения которых являются цифры. С помощью даты рождения можно узнать таланты, характер, жизненное предназначение и совместимость с партнером. Всем этим занимается сама Анастасия Широкова. Поэтому в статье узнаем немного биографии астролога, а также рассмотрим отзывы клиентов, которые пользовались услугами у Натальи.

Биография астролога

Анастасия Широкова уже была рождена астрологом, что подтверждается натальной картой, которую Анастасия составила сама себе. Но не всю свою жизнь Анастасия занималась астрологией. За 20 лет девушка сменила кучу профессий. Имея музыкальное образование Анастасия Широкова работала музыкальным преподавателем, певицей и саксофонисткой.

После окончания музыкальной карьеры проработала управляющей магазина автотоваров еще несколько лет. Астрологией Анастасия Широкова начала увлекаться совершенно случайно, когда наткнулась на курсы в школе астрологии известного астролога Павла Глобы. Ее сразу заинтересовала данная тема, поэтому Анастасия пошла на учебу в школу астрологии, по окончании которой получила сертификат. И уже более 12 лет работает астрологом, из них 5 лет была преподавателем в Школе Павла Глобы. Сейчас Анастасия имеет свою собственную астрошколу, через которую уже прошли несколько тысяч человек.

В одном из источников информации сказано, что для работы нумерологом полагается пройти соответствующее обучение, которое подтверждается выдачей сертификата. У Анастасии Широковой не было найдено не одного сертификата, а значит она не получала никакого должного образования. Поэтому вполне вероятно, что p Анастасия – настоящий шарлатан, который занимается обманом и разводом людей на большие деньги.

Услуги Астрошколы Анастасии Широковой

Астрошкола Анастасии Широковой принимает учеников, которые обращаются за помощью с вопросами о личной жизни, бизнеса и финансов и жизненном предназначении. Анастасия Широкова с радостью помогает своим клиентом.

В школе астролог проводит личные консультации, на которых Анастасия помогает найти ответы на интересующие вопросы и делает расклады на картах таро. В услуги Анастасии входит разбор совместимости с партнером и прогноз отношений стоимостью 4500 рублей за 30 минут консультации, работа с Хораром, который помогает дать точный ответ на поставленный вопрос при помощи открытых Ворот Космоса. Стоимость хорарного вопроса составляет 5500 рублей. А также в деятельность астролога входит тематическая консультация, консультация “неотложка” для тех, кому необходимо срочно решить свои проблемы и консультация “Супервизия” для нахождения корня проблемы.

Также школа предлагает пройти обучение по трем обучающим курсам.

“Астрологическая база”. Здесь Вы получите все необходимые навыки для работы астрологом. После обучения научитесь расшифровывать натальные карты клиентов, раскрывать сильные и слабые стороны человека и видеть дни, в которых человека ждет невероятный успех. Курс проходит в онлайн-режиме в течение года стоимостью 7500 в месяц. Курс стартует 5 сентября 2024 года, поэтому, если Вам интересна астрология, еще есть возможность записаться.

“Основы хорарной астрологии”. Старт намечается на 30 апреля 2024 года. Обучение будет проходит в онлайн-режиме на протяжении 4 месяцем. В течении этого времени Вам будет предоставлена образовательная программа из трех блогов. По окончании курса вы будете владеть навыками давания текущего прогноза, предвидения финансовых трудностей и проблем на работе, а также предсказания различных событий. Стоимость курса составляет 8300 рублей за 1 месяц.

“Арканная нумерология”. Курс подойдет абсолютно каждому и новичку, и профессионалу. Данный вид обучения помогает научится составлять психологические портреты, понимать себя и других людей, видеть свою совместимость с разными партнерами и найти свое предназначение в жизни и профессии. Обучение проходит в онлайн-режиме на протяжении 4 месяцев.

Анализ социальных сетей

Анастасия Широкова ведет три социальные сети: телеграмм, инстаграм (*запрещенная в России соцсеть) и Вконтакте.

Но большую активность проявляется в своем блоге в Инстаграме. Здесь Анастасия предоставляет информацию о себе, цену своих услуг и отзывы клиентов. Также дает много советов по нумерологии, прогнозы по числам и рассчет для всех знаков зодиака и на практике раскрывает личность человека по времени появления на свет.

Реальные отзывы о нумерологе Анастасии Широковой

В соцсетях можно встретить много положительных отзывов клиентов, которые довольны работой астролога. Также полно отзывов об Анастасии Широковой на сайте Астрошколы astrolog-shirokova com.

К удивлению, не удалось найти отзывов о нумерологе Анастасии Широковой на сайтах-отзовиках.

Выводы о деятельности эзотерика

Анастасия Широкова – нумеролог, специалист по чтению натальных карт и влияния небесных тел на характер и судьбу человека, выпускница школы астрологии Павла Глобы. Создала Астрошколу, которая помогает решать вопросы личной жизни, бизнеса и финансов и жизненного предназначения.

Узнавать жизненный путь человека по дате рождения, составлять матрицу, гороскопы, натальные карты, с помощью которых можно узнать о своих склонностях, возможностях и скрытых талантах, может только специально обученный человек. Как мы выяснили, Анастасия Широкова вряд ли является сертифицированным нумерологом. Поэтому мы не советуем обращаться к данному специалисту за помощью.