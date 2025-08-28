“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Нумеролог Анастасия Данилова: биография, школа-клуб и курсы, книга “Современная нумерология, соцсети dascool, отзывы

Анастасия Данилова – нумеролог, опыт работы которого насчитывает 25 лет. Так же представляет себя как психолог и онлайн тренер. Основала нумеролог клуб и школу нумерологии, где предлагает присоединиться к клубу счастливых и успешных нумерологов. Давайте разберемся, насколько она компетентна и на какие вопросы сможет ответить.

Биография Анастасии Даниловой

Анастасия — преподаватель русского языка и литературы по основной специальности, а также психолог по дополнительному образованию. Она начала свой путь в школе психологии и нумерологии «Идеал» как простой консультант и, проработав в этой школе почти 20 лет, стала директором.

В 2018 году Анастасия прошла двухгодичную переподготовку по специальности «Психологическая безопасность в образовании и социальном взаимодействии». Является автором тренингов, статей и онлайн курсов, написала книгу Анастасия Данилова Современная нумерология. Ключ к пониманию человека.

Все знания и умения ее профессии нумеролог, по видимому были получены в этой школе. Никаких дипломов и сертификатов об образовании данный специалист не предоставляет. Теперь у нее открыта собственная школа, где она продвигает и реализует курсы обучения числам и матрице. Новичкам обещается улучшенное понимание окружающего мира и гармонизация собственной жизни.

Также открывается возможность освоить новую специальность и приобрести навыки консультирования по дате рождения. Для опытных и практикующих нумерологов, улучшение и повышение точности прогнозов, серьезное повышение квалификации. По окончанию обучения выдается свидетельство, с которым можно начать консультировать людей за деньги. Но существует много нумерологов и смежных специалистов, которые гадают и без дипломов, их отсутствие никого не смущает.

Школа нумерологии и другие услуги

Проводит консультации на приеме в Санкт-Петербурге лично, так и онлайн через мессенджер. Консультация у нумеролога стоит весьма недешево, но обещается разрешение своих внутренних конфликтов, понимание себя и своих окружающих. С которыми вы установите нормальные взаимоотношения и поймете свое предназначение в профессиональном плане. Продолжительность консультации 2,5-3 часа, аудиозапись выдается по желанию и в течении двух недель можно задавать вопросы.

Стоит ли это все 49900 рублей, решать вам, на наш взгляд, цена сильно завышена. Но есть возможность хорошо сэкономить, можно записаться на открытую консультацию, которая проходит в прямом эфире на ютубе. Стоимость такой консультации 4900 рублей, но все участники эфира будут слышать ваш вопрос и разбор по вашему жизненному пути. Кроме личных, проводятся групповые консультации для семей и пар желающих разобраться в своих отношениях.

На базе своей школы или клуба нумеролог Анастасии Даниловой проводит курсы обучения, как для новичков, так и для опытных нумерологов. За все время ей было создано 15 программ обучения, которые прошли свыше 2000 человек. Многие из которых по ее словам начали практиковать и зарабатывать с помощью новых знаний. Есть три вида основных направлений обучения:

Обучающие курсы. Состоят из просмотра обучающих видео, общение с куратором, выполнение и проверка домашних заданий. Общение и взаимодействие с сокурсниками и консультантами. Практикумы. Также просмотр видео-материалов, онлайн встречи, домашние задания, практики и общение в группе. Длительность 2-3 недели, подходят для тех кто хочет изучить более узкие темы в профессии. Вебинары. На этом формате дается теоретическая часть и объясняется как применять полученные знания на практике. Разбираются различные примеры и ответы на вопросы.

Существует несколько программ обучения школы нумерологии Анастасии Даниловой, но информации о всех в открытом доступе нет. Основной ее курс называется “Нумерология анализ личности”, длительностью два месяца. Сможете пройти обучение с 0 до профессионального эксперта в нумерологии. Улучшите практически все сферы своей жизни. Курс предлагается в трех вариантах:

Базовый тариф. Самостоятельное изучение материалов, проверка домашних заданий и курсовых работ кураторами. Доступ к материалам курса в течении 3 месяцев, по окончанию выдается сертификат, дающий право проводить консультации. Стоимость 49900 рублей. Основной тариф. Доступ в закрытый чат, восемь уроков под руководством кураторов, участие в мастер-клубе 1 месяц. Во время практики вы проведете 5 самостоятельных консультаций с поддержкой кураторов. Цена 59900 рублей. Премиум группа. Участие в мастер клубе 2 месяца, связь и закрытый чат с Анастасией, доступ к курсу 6 месяцев. Две личных консультации с Анастасией, сертификат о полном прохождении программы и выполненным практикам. Стоимость 149900 рублей.

Для того чтобы попробовать себя в нумерологии и для вовлечения новых людей, проводится мини-курс с бесплатным участием “Жизнь на все 100 с помощью нумерологии”. Здесь вас научать как применять нумерологический расчет в жизни и помогать другим людям с помощью цифр.

Анализ социальных сетей dascool

Основной площадкой, где Анастасия продвигает и популяризует свою деятельность и школу, является сервис ютуб. На ее канал подписано свыше 90 тысяч человек, сам канал основан в 2016 году и содержит 64 видео. Содержание в основном посвящено объяснениям и разборам нумерологических расчетов, есть также отзывы о нумерологе Анастасии Даниловой. Услуги по консультированию и курсы продвигаются на сайтах школы и нумеролог клуба.

Помимо этого есть аккаунт в инстаграм (*запрещенная в России соцсеть) и канал в телеграмме, но они имеют не очень высокий охват из-за малого количества подписчиков.

Реальные отзывы о нумерологе Анастасии Даниловой

Несмотря на более чем 25-ти летнюю деятельность по оказанию услуг, реальных отзывов о нумерологе Анастасии Даниловой ее курсах и школе в сети не очень много. Почти все они положительные и не содержат жалоб. Но почти все они находятся на подконтрольных ей ресурсах и поэтому сложно судить, насколько они объективны.

Представляем вам некоторые из них:

Выводы о деятельности эзотерика

Хотя этот нумеролог имеет педагогическое образование и опыт работы более 25 лет, мы не увидели особых преимуществ от прохождения её курсов. Она не объясняет, за счёт чего ваша жизнь может измениться к лучшему.

Возможно, это будет интересно практикующим специалистам, которые хотят расширить свои знания. Однако следует учесть высокие цены на её консультации и обучение. Кроме того, недостатком является отсутствие отзывов на сторонних ресурсах.

Мы рекомендуем относиться к этому специалисту с осторожностью и тщательно изучать то, что он предлагает.