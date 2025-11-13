“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Анастасия Шучалина

Отзывы об Анастасии Шучалиной: анализ деятельности таролога

Анастасия Шучалина позиционирует себя специалистом в таких эзотерических практиках, как Таро, тета-хилинг и нейро-лингвистическое программирование. На различных интернет-платформах она предлагает платные и бесплатные расклады, а также проводит обучение. Ниже представлены подробности о её услугах, опыте и отзывах клиентов.

Биография Анастасии Шучалиной

Анастасия Шучалина указывает, что является профессиональным тарологом с опытом работы более 8 лет. Согласно предоставленной информации, в 2011 году она получила сертификат НЛП-практика. Также заявлено, что она практикует работу с кармой Рода. При этом не приводится конкретных подтверждающих документов или ссылок на полученные дипломы.

В своём арсенале Шучалина использует до 23 различных карточных колод, включая колоды Райдера-Уайта, Таро Тота и Декамерон, однако предпочтение отдаётся именно этим трём.

Какие услуги предлагает Анастасия Шучалина?

Свои услуги Анастасия предоставляет через несколько каналов: YouTube-канал «Мастерская Таро ‘Сознание’», Instagram и участие в трансляциях других тарологов. На всех указанных платформах она распространяет одни и те же сведения о себе.

Шучалина предлагает следующие направления:

психологическая поддержка и работа с депрессивными состояниями;

консультации по вопросам зависимости;

помощь в области бизнеса, карьеры и финансов;

стандартные и тематические расклады Таро, как в открытом доступе на YouTube, так и в личном формате;

обучение Таро и смежным практикам.

Помимо этого, присутствуют элементы тета-хилинга в комплексном подходе к работе с клиентами.

Сколько стоят услуги Шучалиной?

Платные личные консультации с Шучалиной имеют продолжительность около 60 минут. Стоимость таких сессий начинается от 1 500 рублей. При этом конкретный алгоритм формирования цены не объясняется. Похоже, итоговая сумма зависит от сложности запроса клиента и предполагаемой энергетической нагрузки, необходимой для интерпретации расклада по конкретным Арканам.

Также в YouTube-пространстве доступны бесплатные расклады и участие в стримах, в ходе которых проходят мини-консультации без оплаты.

Отзывы о Мастерской Таро ‘Сознание’ и личных консультациях Шучалиной

Анализ онлайн-пространства показал отсутствие независимых отзывов о деятельности Анастасии Шучалиной. Несмотря на то, что на YouTube-канале можно найти комментарии под роликами, использовать их в качестве полноценной оценки работы нецелесообразно, учитывая, что они размещены на платформе самой Шучалиной.

Все, кто взаимодействовал с Анастасией Шучалиной или заказывал у неё консультации, могут оставить отзыв. Ваш опыт поможет другим оценить качество предоставляемых услуг.

Выводы по деятельности Анастасии Шучалиной

Несмотря на заявления о значительном опыте и широком наборе эзотерических инструментов, информация о деятельности Анастасии Шучалиной остаётся ограниченной. Детализированные отзывы отсутствуют, объективная оценка эффективности предлагаемых практик затруднительна. Указанная стоимость консультаций от 1 500 рублей и неопределенность формирования конечного прайса также вызывают вопросы. При отсутствии прозрачности и внешней оценки, сложно сделать выводы о результативности работы Шучалиной как таролога и практикующего специалиста.