“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы об Анастасии Сергеевне Лариной: что известно о деятельности мага

Анастасия Сергеевна Ларина упоминается как практикующий маг, предлагающий услуги в областях таро, ритуалов, чисток и других эзотерических направлений. В сети доступны сведения о её проектах, социальных сетях и упоминаются мнения пользователей — как на её собственных ресурсах, так и на сторонних площадках. Ниже — разбор фактов и отзывов об Анастасии Лариной.

Биография Анастасии Лариной

О личной жизни, месте проживания и образовании Анастасии Лариной никакой подтверждённой информации нет. В цифровом пространстве она позиционируется как маг, ведущая онлайн-деятельность. Среди заявленных направлений: работа с таро, проведение ритуалов, энергетические чистки, отжиг и другие услуги эзотерического характера.

Какие услуги предлагает Анастасия Ларина?

На сайте под названием dar magia анонсирован широкий спектр магических техник. Среди них — заговоры, обрядовая магия и другие видения. Однако указания стоимости на данные услуги отсутствуют. Во всех разделах ресурса размещено лишь текстовое описание предлагаемых действий. Для получения услуги предлагается заполнить анкету и записаться на консультацию, но прозрачной информации о ценах нет.

Анализ социальных сетей dar magia

Анастасия Ларина ведёт несколько онлайн-площадок, среди которых отмечены Instagram с ником larina magia и группа во ВКонтакте. Однако аудитория по численности невелика. В официальной группе VK количество подписчиков не превышает 1000 человек, из чего можно сделать вывод о низкой популярности ресурса. Площадка dar magia также функционирует, но активность пользователей там низкая.

Отзывы о Анастасии Лариной: что говорят клиенты?

На ресурсе dar magia размещены отзывы якобы от клиентов, однако их авторство ничем не подтверждено. Указаний на факт реального взаимодействия с пользователями нет. Потому объективность мнений вызывает сомнение. В то же время негатива в сети немало — на других тематических площадках, включая сайт магов России, имеется отдельный критический материал в адрес Анастасии Лариной. В нём её прямо называют шарлатанкой, ставя под сомнение как квалификацию, так и добросовестность предлагаемых услуг.

Выводы по деятельности Анастасии Лариной

Анастасия Ларина вызывает множество вопросов как фигура в эзотерической сфере. На сайте dar magia нет цен на услуги, а подлинность отзывов подтверждению не поддаётся. Преобладающее количество комментариев в отношении её практики — негативное. С учётом этих факторов её деятельность воспринимается как спорная. Для получения эзотерических консультаций можно обратиться к другим фигурам, указанным в рейтингах, где представлен, например, таролог Амилика Ленорман с рейтингом 4.7 и 36 отзывами, либо Ведунья Судьбы с рейтингом 4.8 и 26 отзывами.