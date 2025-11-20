“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Анастасия Данченко

Отзывы об Анастасии Данченко — деятельность и мнение клиентов

Анастасия Данченко позиционирует себя как ясновидящая и гадалка. Она активно использует соцсети для продвижения своих услуг под брендом anastasiia danchenko с регистрационным номером 77020514594. Ниже разобраны сведения о её биографии, направлениях работы и отзывы пользователей.

Биография Анастасии Данченко

Личная информация о ясновидящей Анастасии Данченко в сети практически отсутствует. Нет ни даты начала её деятельности в сфере эзотерики, ни сведений о её обучении, наличии профессиональных сертификатов или дипломов. Также отсутствуют данные о семье или другом аспекте личной жизни. Единственное, что можно обнаружить в открытых источниках — указание на то, что она проживает в Москве.

Какие услуги предлагает Анастасия Данченко?

Под брендом anastasiia danchenko (77020514594) Анастасия оказывает эзотерические услуги преимущественно через Instagram и TikTok.

На своей странице в Instagram она публикует карту раскладов, гадания на кофейной гуще, а также персональные прогнозы. Основным направлением является работа с отношениями и любовной тематикой. Тема финансов затрагивается значительно реже.

Короткие ролики в TikTok содержат как краткие предсказания, так и информацию, связанную с магическим воздействием, в том числе тематику порч и влияния негатива.

Платные услуги включают индивидуальные расклады, гадания на будущее, а также целительскую помощь. Стоимость этих услуг заранее не указывается. Для связи предлагается использовать номер WhatsApp или Viber 77020514594, также возможна переписка в Instagram директе. Обратиться можно в любое время суток.

Отзывы о Анастасии Данченко: что говорят клиенты?

Комментариями пользователи делятся в основном под публикациями в Instagram. Преимущественно встречаются фразы с благодарностями, однако они не сопровождаются конкретными результатами. В некоторых случаях обсуждаются расклады, но доказательств эффективности пророчеств нет.

Аккаунт в Instagram был зарегистрирован в 2016 году, именно к этому времени относятся и первые публикации с откликами. Несмотря на почти десятилетнюю активность, достоверные подтверждения успехов в эзотерических практиках отсутствуют. Многие пользователи сомневаются в подлинности её способностей.

Выводы по деятельности Анастасии Данченко

Проект anastasiia danchenko с указанным ИНН 77020514594 функционирует через соцсети уже около 10 лет. Точной информации о квалификации самой Анастасии не опубликовано. Стоимость услуг не сообщается до начала консультаций, а качество работы судя по доступным отзывам не подтверждается конкретными результатами. Прямых доказательств, что предсказания сбываются, выявить не удалось.