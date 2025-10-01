“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Анастасия Булаткина

Анастасия Булаткина отзывы: анализ услуг, активности и репутации

Анастасия Булаткина позиционирует себя как астролог, нумеролог и специалист по хиромантии. Она предлагает услуги индивидуальных консультаций, обучения и предсказаний, опираясь на опыт, превышающий шесть лет. Деятельность сопровождается активностью в социальных сетях и многозначительными заявлениями относительно результатов от её практик.

Биография Анастасии Булаткиной

Анастасия Булаткина – специалист из Нижнего Новгорода, заявляющий о более чем шестилетнем стаже в области астрологии. С момента начала практики она дополнила свою деятельность изучением смежных направлений, включая нумерологию, психологию и хиромантию. Несмотря на публичную активность, о личной жизни информации практически нет – личные аккаунты в соцсетях остаются закрытыми. Это ограничивает доступ к проверке её повседневной репутации и образа жизни. Тем не менее, её экспертность, по заявлению самой Булаткиной, охватывает широкий перечень эзотерических практик.

Какие услуги предлагает Анастасия Булаткина?

Анастасия Булаткина утверждает, что её опыт превышает 8 лет, за которые она научилась анализировать события прошлого, предсказывать будущее и подбирать благоприятные даты для ключевых событий. Она заявляет, что даже одно посещение её консультации в проекте “Мир астрологии” способно улучшить личную жизнь и привести к финансовому росту за счёт открытия “денежных чакр”.

Полный список предлагаемых услуг выглядит следующим образом:

Анализ совместимости между партнёрами;

Выбор удачных дат для событий;

Консультации по гармонизации различных сфер жизни;

Прогноз будущих событий;

Рекомендации по разрешению старых конфликтов;

Хиромантия – расшифровка линий руки;

Эмоциональная регуляция;

Составление индивидуальных гороскопов;

Анализ натальных карт для изучения личности;

Прогнозы по личной жизни и по знакам Зодиака;

Сеансы финансовой гармонизации;

Открытие денежных чакр;

Раскрытие личного потенциала.

После шести лет работы Анастасия начала обучающую деятельность: образовательные курсы и тренинги по эзотерическим дисциплинам. Несмотря на то что она продолжает набирать учеников, подробностей о содержании этих программ или стоимости участия на сайте не представлено.

Анализ социальных сетей anastasiya bulatkina

Астролог активно использует соцсети как часть своей маркетинговой стратегии. Её Instagram (*запрещён в РФ) профиль скрыт, требуется разрешение на подписку для доступа. По последним данным, аудитория этого аккаунта насчитывает более 74 000 человек.

Telegram-канал под тем же именем “anastasiya bulatkina” сосредоточен на новостях о новых обучающих потоках, затмениях, гороскопах и судьбе знаков Зодиака – число подписчиков составляет 23 400. Этот канал преимущественно дублирует контент из Instagram.

TikTok-аккаунт “anastasiyabulatkina” обновляется нерегулярно, при этом последние видео датированы 2022 годом, что говорит об отсутствии активного ведения площадки.

ВКонтакте представлено тематическое сообщество Булаткиной, содержащее материалы об астрологических символах, финансовом благополучии и счастье женщин. Тем не менее, страница давно заброшена – последнее обновление датировано весной 2018 года.

Отзывы о Анастасии Булаткиной: что говорят клиенты?

В ходе проверки открытых форумов и тематических ресурсов не обнаружено клиентских отзывов о деятельности Анастасии Булаткиной. Ни положительных, ни отрицательных оценок её работы или обучающих программ на профильных платформах не найдено. Такая ситуация может затруднять потенциальным клиентам возможность оценить эффективность её практик или убедиться в надёжности предоставляемых услуг.

Выводы по деятельности Анастасии Булаткиной

Заявленные направления деятельности Анастасии Булаткиной включают астрологию, нумерологию и хиромантию. Она утверждает, что может расшифровать события прошлого, предсказать будущее и улучшить личную и финансовую сферы жизни клиентов. Однако отсутствие проверяемых отзывов и достоверных кейсов вызывает сомнения в реальной эффективности данных услуг. Закрытые профили в соцсетях и редкое обновление контента осложняют независимую оценку её квалификации.

С учётом недостаточной прозрачности, отсутствия отзывов и специфики заявленных практик, услуги Анастасии Булаткиной требуют осторожного подхода со стороны потенциальных клиентов. Рекомендуется трезво оценивать риски, прежде чем обращаться за консультациями или присоединяться к обучающим курсам в рамках платформы “Мир астрологии”.