Алла Кайрос

Отзывы об Алле Кайрос и проекте 9graha: что известно об астрологе

Проект 9graha и его создатель Алла Кайрос позиционируются как источник астрологической информации в формате канала на Telegram. Тем не менее, значительная часть информации об авторе остаётся скрытой, а детали деятельности вызывают множество вопросов.

Биография Аллы Кайрос

Информации о биографии Аллы Кайрос в открытых источниках почти нет. Автор проекта 9graha не делится ни своими личными данными, ни профессиональными достижениями, ни образованием. Упущение базовых сведений создаёт определённую непрозрачность, поднимая сомнения в достоверности представляемой ею информации и деятельности.

Какие услуги предлагает Алла Кайрос?

Телеграм-канал под названием 9Graha Астропроект содержит ежедневно обновляемые публикации: статьи, посты, тесты и другие материалы эзотерической направленности. По заявлению самой Аллы Кайрос, проект существует уже «много лет», однако сообщество в Telegram насчитывает всего чуть более 5 000 подписчиков.

Всё размещённое в канале подлежит оплате: предлагаются «книги судьбы», «журналы эксперта» и «приём Кету». Каждое из этих наименований продаётся отдельно, с указанием цены под каждым постом. Также обозначены ограничения по сроку доступности товара, однако подробности условий покупки не раскрываются.

Дублирующая информация публикуется в социальной сети VK, где аккаунт Аллы Кайрос носит название «Астрология Джйотиш 9Graha». Telegram остаётся основным каналом, где осуществляется распространение платных материалов, в то время как VK используется скорее в качестве зеркала контента.

Отзывы о деятельности Аллы Кайрос

Поиск реальных отзывов о работе Аллы Кайрос наталкивается на трудности. Канал не содержит полноценной обратной связи от клиентов. Комментарии к публикациям включены не во всех постах, а в доступных — чаще содержат лишь рабочие вопросы от подписчиков, нежели конструктивные отзывы о предоставленных услугах.

Информации о курсах или обучающих программах Аллы Кайрос не обнаружено. В то же время указано, что она проводит консультации, на которых даёт ответы на любые вопросы и жалобы. Вид конкретных раскладов включает таро онлайн, натальные карты и гороскопы, однако стоимость этих консультаций не указана.

Выводы по деятельности Аллы Кайрос

На основании анализа проекта 9graha и страницы Аллы Кайрос складывается неоднозначная картина. Отсутствие информации о биографии и квалификации, а также невозможность понять, как получить услугу или даже записаться на консультацию, создаёт впечатление закрытости и недостоверности. Отзывы клиентов практически не представлены. Всё это порождает сомнения в серьёзности и эффективности деятельности 9graha. Имеющиеся признаки указывают на вероятность того, что проект может ввести в заблуждение, а сама Алла Кайрос — не отвечает стандартам открытости, необходимым в сфере эзотерического консультирования.