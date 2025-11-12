“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Алишер Отабаев

Отзывы об Алишере Отабаеве: услуги, соцсети, деятельность

Алишер Отабаев называет себя магом и видящим. Его деятельность включает эзотерические практики, а также не связанные с магией платные услуги. В обзоре рассматриваются факты биографии, предложения мага, активность в социальных сетях и сообщения клиентов.

Биография Алишера Отабаева

О себе Алишер сообщает немного. Достоверной информации о месте рождения или иных подробностях нет. Из озвученного только утверждение о наличии высшего образования.

Какие услуги предлагает Алишер Отабаев?

Для записи на магические консультации предоставлен Telegram-аккаунт —@AlisherOtabaevWizArt. Стоимость услуг не указана. Четкого перечня магических практик также не представлено.

Отдельно от эзотерики Отабаев предлагает платные цифровые продукты на сайте. Эти услуги не связаны с магией и представлены в виде следующих тарифов:

«Архитектор ботов»— 19 900 рублей;

Консультация по созданию ботов— 2 000 рублей;

«Быстрый старт в Telegram»— 3 990 рублей.

Активность Алишера Отабаева в социальных сетях

В Telegram Алишер ведет канал, где публикует материалы, якобы направленные на раскрытие внутреннего потенциала посредством эзотерических методик. Однако подробностей о регулярности публикаций или вовлеченности аудитории не приводится.

Отзывы о Алишере Отабаеве: что говорят клиенты?

Отзывы о работе Алишера как мага отсутствуют. Ни положительных, ни отрицательных мнений найти не удалось. Это затрудняет объективную оценку его компетентности в заявленной эзотерической сфере.

Выводы по деятельности Алишера Отабаева

Исходя из имеющейся информации, деятельность Алишера Отабаева как мага вызывает сомнения. Отсутствуют точные расценки, список предоставляемых магических услуг и подтвержденные отзывы клиентов. Принимая во внимание данные факты, обратиться к нему за эзотерической помощью в настоящее время не представляется целесообразным.