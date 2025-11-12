Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Алишер Отабаев
Алишер Отабаев

12.11.2025, 9:36, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы об Алишере Отабаеве: услуги, соцсети, деятельность

Алишер Отабаев называет себя магом и видящим. Его деятельность включает эзотерические практики, а также не связанные с магией платные услуги. В обзоре рассматриваются факты биографии, предложения мага, активность в социальных сетях и сообщения клиентов.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография Алишера Отабаева

О себе Алишер сообщает немного. Достоверной информации о месте рождения или иных подробностях нет. Из озвученного только утверждение о наличии высшего образования.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Алишер Отабаев?

Для записи на магические консультации предоставлен Telegram-аккаунт —@AlisherOtabaevWizArt. Стоимость услуг не указана. Четкого перечня магических практик также не представлено.

Отдельно от эзотерики Отабаев предлагает платные цифровые продукты на сайте. Эти услуги не связаны с магией и представлены в виде следующих тарифов:

  • «Архитектор ботов»— 19 900 рублей;
  • Консультация по созданию ботов— 2 000 рублей;
  • «Быстрый старт в Telegram»— 3 990 рублей.

Активность Алишера Отабаева в социальных сетях

В Telegram Алишер ведет канал, где публикует материалы, якобы направленные на раскрытие внутреннего потенциала посредством эзотерических методик. Однако подробностей о регулярности публикаций или вовлеченности аудитории не приводится.

Отзывы о Алишере Отабаеве: что говорят клиенты?

Отзывы о работе Алишера как мага отсутствуют. Ни положительных, ни отрицательных мнений найти не удалось. Это затрудняет объективную оценку его компетентности в заявленной эзотерической сфере.

Выводы по деятельности Алишера Отабаева

Исходя из имеющейся информации, деятельность Алишера Отабаева как мага вызывает сомнения. Отсутствуют точные расценки, список предоставляемых магических услуг и подтвержденные отзывы клиентов. Принимая во внимание данные факты, обратиться к нему за эзотерической помощью в настоящее время не представляется целесообразным.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Алишер Отабаев
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность