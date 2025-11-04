“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Алена Соловьева

Отзывы об Алене Соловьевой: анализ деятельности хироманта, таролога и физиогномиста

Алена Соловьева позиционирует себя как специалист в области эзотерики и активно продвигает свои услуги: хиромантия, таро, физиогномика, йога. Несмотря на широкую деятельность в соцсетях и обилие образовательных проектов, отклик аудитории остаётся сомнительным. Отзывы либо отсутствуют, либо однотипны, а информация о стоимости услуг и их результатах остаётся скрытой.

Биография Алены Соловьевой

Алена Соловьева — эзотерик, практикующий хиромант, физиогномист, таролог и преподаватель. Родилась более 40 лет назад и начала углублённое изучение эзотерических направлений с начала 2000-х. До этого работала журналистом и занимала должности главного редактора в специализированных белорусских изданиях на медицинскую и психологическую тематику.

Прошла курс по предсказательному Таро под руководством Галины Барановой в Санкт-Петербурге. Также закончила курс по биоэнергетике. Со временем интерес к эзотерике полностью вытеснил журналистскую деятельность.

Какие услуги предлагает Алена Соловьева?

Алена Соловьева практикует и обучает эзотерике в разных направлениях. Она является автором очного курса «Осознанная хиромантия», создателем онлайн-школы хиромантии своего имени, инициатором проекта БАТЛ Хиромантов и события «Основы хиромантии». Также она заявляет о своём участии в радио- и телепроектах, хотя подтверждений участия в конкретных шоу нет.

Перечень предлагаемых услуг:

Работа в сообществах, где обсуждаются хиромантия, физиогномика, гадания, поиск решений.

Анализ линий на ладонях, формы кистей и лица.

Индивидуальные разборы: линии жизни, брака, головы, холмы, форма пальцев, диагностика и коррекционная хиромантия.

Обучающие модули — видеоуроки, вебинары от Алены Соловьевой и учеников её школы.

Занятия и советы по Таро, йоге, физиогномике — возможна связь по (911) 276‑50‑41.

Гадание по рукам с целью определения перспектив в отношениях, гармонизация пары, личностный рост.

Цена услуг нигде не указана, что вынуждает пользователей сначала обращаться лично и тратить время на уточнение условий. Это затрудняет принятие предварительного решения. Среди прочего, в качестве вводного материала предлагаются видео с участием Алены, например, «Судьба на руке» и «Где заканчивается жизнь».

Деятельность в соцсетях

Соловьева активно продвигается в социальных медиа, но эффективность этих каналов вызывает сомнения. В Facebook (организация запрещена в РФ) выглядит как «Хирология с Аленой Соловьевой», с 203 подписчиками и двумя отзывами с февраля 2022 года. Обещанная серия прямых эфиров так и не реализована.

В Instagram (запрещён в РФ) использует никнейм palmistryi — число подписчиков составляет 6,6 тыс., однако известно, что такие метрики можно легко накрутить. Ревью её деятельности отсутствуют или единичны.

В Одноклассниках — более 700 друзей, однако сама Соловьева признаёт, что платформой почти не пользуется, направляя всех в ВКонтакте.

Во ВКонтакте размещается основная активность. Группа ВКонтакте под названием «Хиромант — Физиогномист» содержит публикации от Соловьевой и её команды. Несмотря на то, что в сообществе участвуют преподаватели её школы и выкладываются материалы, отклик явно недостаточен: при почти 4 тысячах подписчиков, наблюдаются всего пять лайков и отсутствие отзывов. Один из администраторов числится начинающим хиромантом.

На Telegram-канал подписано 122 человека. Здесь Алена Соловьева описывает себя как «психолог-регрессолог», однако ни взаимодействий, ни отзывов не зафиксировано. Контент в основном напоминает мессенджер, нежели площадку с анализом или оценками.

На Яндекс Дзен — 249 подписчиков, последняя публикация датирована 5 месяцами назад. Лайков и репостов немного, а отзывов — почти нет.

На YouTube размещается ряд видеороликов, в том числе «Знаки экстрасенса на ладонях». Однако собственного канала у Соловьевой нет: загрузка контента осуществляется через репосты других пользователей. Под роликами — не более 10 комментариев, все в форме благодарности авторам репостов. Оценить данный канал как рабочий или полезный не представляется возможным.

Отзывы о Алене Соловьевой: что говорят клиенты?

Объективно, отзывов от клиентов Алены Соловьевой крайне мало. В сообществах, где она позиционирует себя как профессионал, все сообщения однотипны: смайлы, благодарности и дежурные фразы, подчеркивающие только положительное.

Ни на одной из платформ не указаны расценки на услуги. Это нередко служит признаком того, что стоимость консультаций завышена и может быть недоступна людям с уровнем дохода ниже среднего. Отсутствие прайсов также делает невозможной сравнительную оценку в рамках рынка.

Малый объём верифицируемых отзывов делает невозможным полноценный анализ качества услуг Соловьевой. Либо негатив устранён, либо общение с клиентами не оставляет следов — оба варианта не внушают доверия.

Выводы по деятельности Алены Соловьевой

Несмотря на заявленную активность и энтузиазм в продвижении эзотерических услуг, Алена Соловьева мало представлена в качественной обратной связи со стороны клиентов. Информация о результатах её работы, конкретных кейсах, стоимости и эффективности услуг практически отсутствует. Это не позволяет определить реальную квалификацию и пользование её услугами невозможно оценить заранее. По этим причинам обращаться к Алене Соловьёвой можно только на свой страх и риск, без гарантий и понимания того, что будет предоставлено.