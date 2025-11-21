“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Алена Походнева

Алена Походнева: отзывы о курсах по нейрографике

Алена Походнева позиционирует себя как инструктор по нейрографике, эстетический коуч и супервизор Института Психологии и Творчества. Она также является основательницей проекта «Рисующая планета» и предлагает широкий спектр обучающих программ. Ниже разберем, что конкретно предлагает Походнева, насколько прозрачна ее деятельность, и какие отзывы можно найти о ее работе.

Биография Алены Походневой и квалификация

На официальном сайте указано, что Алена Походнева окончила курс «Метамодерн» в Институте Психологии и Творчества. В подтверждение размещен скан диплома. Также Походнева зарегистрировала ИП, однако информация о наличии лицензии на ведение образовательной деятельности отсутствует. На независимых источниках биографические данные не указаны, а внешние подтверждения квалификации отсутствуют.

Какие услуги предлагает Алена Походнева?

Обучающие программы Алены Походневой включают два основных курса и ряд марафонов по эзотерическим направлениям:

Основные курсы: «Пользователь нейрографики» и «Нейрокомпозиция».

Марафоны «первого знакомства»: «Волшебный маркер».

Темы проработки всех жизненных сфер: «Магия благодарности», «Портал в Счастливую реальность», «Колесо удачи», «Мой счастливый год», «Шампанский дождь», «Алгоритм снятия ограничений».

Семейные связи: «Нейромандала рода», «Нейродерево рода».

Финансовые темы: «Я звезда», «деньги легко».

Работа с желаниями: «По пути с мечтой», «Мне можно».

Отношения и самооценка: «Нейрожемчужина самоценности», «Благословленные небом», «Нейролотос — раскрытие женской силы».

Стоимость марафонов начинается от 500 рублей, тогда как за один из основных курсов придется заплатить как минимум 2999 рублей.

Интернет-представленность и продвижение

Сайт выполнен в формате одностраничника. Интерфейс вызывает трудности при использовании и производит впечатление ресурса, собранного на конструкторе без профессионалов. Очевидна попытка минимизировать затраты на техническое исполнение.

YouTube-канал Алены Походневой насчитывает 10 000 подписчиков. Новые видео выходят примерно раз в месяц, но большинство из них получают менее 500 просмотров. Комментарии публикуются крайне редко, аудитория неактивна.

Во «ВКонтакте» тематическая группа Походневой имеет чуть более 9 000 подписчиков. Посты размещаются практически каждый день, часть аудитории оставляет отклики.

Telegram-канал, также посвящённый нейрографике, на момент обзора набрал 6 000 подписчиков. Однако только треть из них проявляет активность. Публикуются материалы и реклама курсов без существенного вовлечения.

Отзывы о Походневой и ее курсах

Обратная связь о работе Алены Походневой присутствует исключительно на ее собственных страницах в социальных сетях. Пользователи оставляют благодарственные комментарии, но подтвердить их достоверность невозможно.

На независимых ресурсах отзывы о курсах по нейрографике от Походневой отсутствуют. Это вызывает сомнения в эффективности и востребованности услуг. С учетом скромных показателей трафика сайта и активности в социальных сетях, также встает вопрос об объемах её дохода. При этом она предлагает контент, связанный с привлечением финансов и улучшением жизни, что в сочетании с низкой вовлеченностью может вызывать недоверие.

Выводы по деятельности Алены Походневой

Алена Походнева предлагает курсы и марафоны по нейрографике, охватывающие темы от финансов до личностного роста. Несмотря на наличие диплома Института Психологии и Творчества по курсу «Метамодерн», подтверждения лицензии на образовательную деятельность не найдено. Платные программы представлены на некачественно собранном сайте и продвигаются через соцсети с низкой активностью. Отзывы находятся только на личных страницах Походневой и не могут быть проверены на подлинность. Независимой оценки курсов нет, что затрудняет объективное понимание качества предоставляемой информации.