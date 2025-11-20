“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Алена Ленская / Smart Astro

Отзывы об астрологе Алене Ленской и ее проекте Smart Astro

Алена Ленская – автор онлайн-платформы Smart Astro, специализирующейся на астрологии и эзотерике. В статье рассмотрены биография специалиста, перечень услуг, активность в социальной сети и мнения пользователей, включая конкретные цифры и названия.

Биография Алены Ленской

Создатель проекта Smart Astro, Алена Ленская, на момент публикации достигла 36 лет. Ее опыт в астрологической практике ограничивается всего 5 годами, при этом астрологического образования она не имеет. Заявлена специализация в работе с натальными картами и энергетическими техниками. Проживает в городе Сочи со своим сыном.

Формат предоставления услуг включает проведение вебинаров, мастер-классов и практик. Также предлагаются индивидуальные консультации, личные гороскопы, прогнозы относительно судьбы, а также разборы жалоб и жизненных ситуаций клиента. Обучение астрологии организовано в формате записи онлайн.

Какие услуги предлагает Алена Ленская?

Проект Smart Astro охватывает обучение и предоставление консультационных услуг в сфере астрологии. Основной формат — дистанционные вебинары и мастер-классы, транслирующие теоретические и практические аспекты создания гороскопов, а также использование энергетических методик. Конкретные программы курсов не раскрываются, несмотря на утверждения об активной деятельности.

Социальные сети Smart Astro

Телеграм-канал под названием “Что по звездам Ален?” используется Ленской для публикации астрологических постов и ссылок на тематические видео-материалы, включая вебинары. На момент проверки количество подписчиков достигает 1 500 человек.

Профиль во ВКонтакте с именем “SmartAstro” содержит посты с астрологическими разборами, информация об образовательной онлайн-платформе, а также упоминается некий бесплатный интерфейс с доступом к научным вебинарам. Также упоминается наличие аккаунтов на YouTube, Instagram и в других соцсетях, однако конкретное число подписчиков на этих ресурсах не уточняется.

Отзывы о Алене Ленской: что говорят клиенты?

Отзывы, оставленные в различных социальных каналах проекта Smart Astro, преимущественно положительные. Однако уровень доверия к ним вызывает сомнения, поскольку размер целевой аудитории крайне ограничен. Подписчики выражают благодарности и описывают положительный опыт, но отсутствует объективная верификация этих данных, что может свидетельствовать о фальсификации комментариев.

Некоторые откровенно обвиняют Ленскую в мошенничестве и подтасовке отзывов, а также сообщают о финансовых потерях. Подобные мнения указывают на недостаточный уровень профессионализма и прозрачности в ее деятельности.

Выводы по деятельности Алены Ленской

Алена Ленская не подтверждает свою квалификацию дипломами или свидетельствами об успешном прохождении профильного обучения в сфере астрологии. Учитывая опыт работы всего 5 лет, отсутствие образования и сомнительный характер отзывов, рекомендуется подходить с осторожностью к ее онлайн-платформе Smart Astro и предлагаемым услугам. Высока вероятность утраты денежных средств.