Алена Кирикова

Отзывы об Алене Кириковой: вся правда о тарологе и проекте Happy Witch

Алена Кирикова заявляет, что обладает тридцатилетним опытом в сфере Таро и оказывает эзотерические услуги на платформе Ведьмино Счастье (Happy Witch). Несмотря на наличие благодарственных комментариев на сайте проекта, в независимых источниках встречаются критические отзывы о ее практике.

Биография Алены Кириковой

Алена Кирикова сообщает, что занимается гаданием на Таро более 30 лет. Своей учительницей она называет А. А. Хшановскую — женщину, представленную как известный таролог. Также указывается, что Кирикова окончила ГГУ имени Орджоникидзе и прошла подготовку в области НХЛ и гипноза, однако конкретных подтверждений этим фактам предоставлено не было.

Какие услуги предлагает Алена Кирикова?

Деятельность Алены Кириковой сосредоточена на платформе Ведьмино Счастье (Happy Witch), которая по сути представляет собой интернет-магазин товаров для магической практики. В ассортимент входят колоды Таро, свечи, наборы рун и прочие оккультные атрибуты. Кроме онлайн-продаж, имеются оффлайн-точки в нескольких городах, где также можно получить консультацию лично.

Кирикова утверждает, что индивидуально подходит к каждому клиенту, не используя шаблоны. В Telegram она ведет канал, публикуя расклады на тему отношений и личной жизни. У проекта Happy Witch существует YouTube-канал с около 20 видео, где рассматриваются варианты товаров для начинающих практиков.

Ранее при проекте работала школа, в которой Алена Кирикова преподавала собственные курсы. Однако к 2025 году школа прекратила деятельность, все прежние ссылки теперь ведут на стартовую страницу сайта. На текущий момент доступны только консультации — дистанционные и в офисе в Москве. Стоимость не фиксирована и обсуждается индивидуально в личных сообщениях.

Отзывы о Алене Кириковой: что говорят клиенты?

В разделе отзывов на сайте Ведьмино Счастье размещены исключительно положительные отклики. Однако все они представлены без ссылок на страницы пользователей, вследствие чего невозможно оценить их подлинность.

На сторонних ресурсах присутствуют и негативные мнения. Пользователи отмечают, что предсказания, сделанные Аленой Кириковой, не оправдываются. В целом мнения вне сайта Happy Witch варьируются от нейтральных до отрицательных.

Выводы по деятельности Алены Кириковой

Хотя Алена Кирикова позиционируется как эксперт в сфере таро с тридцатилетним стажем, подтверждений ее квалификации за пределами собственных заявлений нет. Положительные отзывы, представленные на платформе Happy Witch, не подтверждаются внешними источниками. Образовательные проекты, ранее анонсированные Кириковой, на сегодняшний день не функционируют. Все, кто хочет получить консультацию, должны первоначально связаться с ней напрямую для обсуждения стоимости и подробностей сеанса.