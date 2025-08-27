“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Алена Григ: биография, Школа европейской астрологии astrogrig, реальные отзывы

Сегодня в статье пойдет речь об астрологе Алёне григ и ее школе европейской астрологии astrogrig. Мы изучим биографию и образование Алены, а также расскажем об предоставляемых услугах. В конце предоставим отзывы клиентов и сделаем выводы о том, можно ли доверять астрологическим прогнозам от этого специалиста.

Личная жизнь и образование Алены Григ

Основательница школы европейской астрологии “Астрогриг” о себе рассказала следующее:

провела 19 выпусков в школе астрологии;

создала 8 авторских курсов;

на вебинары пришло около 10000 человек;

в этой сфере работает уже 17 лет.

Об образовании основательницы школы “Астрогриг” нет никаких данных. В своих социальных сетях, а также на сайте “Astrogrig” не представлено сертификатов и дипломов об образовании или профессиональной переподготовке.

Уже на этом этапе можно смело отказываться от мысли обращаться к ней за получением мнения эксперта.

Консультации и другие услуги астролога

Начнем с того, что на сайте европейской школы астрологии действует онлайн запись на консультацию. Цена – 70000 рублей. Прием длится 1 час, проходит в скайпе. Во время приема разбирается не только ваша судьба. С помощью натальной карты вы сможете узнать какая работа вам подходит, что вас ждёт в отношениях, что оказывает влияние на ваше здоровье. В конце вы получите прогноз, а также рекомендации по его соблюдению.

Большой курс профессиональной астрологии от школы astrogrig длится 9 месяцев. За это время вы просмотрите 41 час лекций, а также получите 110 часов практики и изучите 216 натальных карт.

После завершения обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.

Еще одной услугой от школы astrogrig является курс практической астрологии. Стоимость тарифа 229 рублей. Длительность составляет неделю. За это время клиент изучает 6 уроков-мануалов. По окончанию курса доступ к нему ограничивается.

Изучив предложения астролога Алены Григ, мы пришли к выводу о том, что не можем советовать нашим читателям ни только обучаться в школе европейской астрологии, но и проходить там консультацию. Помните ваша личность не зависит от прогнозов и гороскопов. К тому что об образовании Алены нет никакой информации.

Социальные сети astrogrig

Основательница школы по обучению астрологии Григ ведет профили во многих социальных сетях. Например, канал в телеграмме, страница в тик-токе и даже канал на twitch.

Однако, наибольшее внимание уделяется блогу в Instagram (*запрещенная в России соцсеть). Там на сегодняшний день более 85000 подписчиков. Однако, проведя анализ, можно заметить, что активность на странице небольшая для такого количества подписчиков. Это позволяет заподозрить профиль astro_grig в накрутке подписчиков. Освещается в нем не только профессиональная информация, но и личная жизнь Алены.

Реальные отзывы об астрологе Алене Григ

На сайте онлайн школы европейской астрологии, а также в инстаблоге публикуются только положительные отзывы об астрологе Алене Григ.

Оно и понятно. Это ведь официальные источники. Именно поэтому мы попытались отыскать мнения об астрологе Алене Григ на форумах и отзовиках. Однако, кроме интервью и краткой информации о самой школе ничего найти не удалось. Это еще раз подтверждает наши догадки о том, что на официальных страницах отзывы заказные.

Выводы о деятельности эзотерика

Как было выяснено в ходе написания статьи об образовании Алены Григ нет никакой информации. А значит заниматься профессиональным обучением других людей, а также выдавать дипломы она не имеет права.

Из услуг предлагаются консультации и курсы. Стоимость не озвучивается. Хотя честные коллеги по цеху без проблем сразу озвучивают цену при продаже курсов. С отзывами ситуация и вовсе печальная. На популярных форумах и отзовиках их нет. А вот на сайте и в инстаграм блоге они содержат только слова благодарности. Неужели за 17 лет практики у Алены не было ни одного недовольного клиента. В этом мы очень сильно сомневается.

Наш вердикт таков. Ни при каких обстоятельствах мы не рекомендуем обращаться к Алене за помощью. А если у вас имеются проблемы со здоровьем, то тут и вовсе нужно идти ни к астрологу, а к профессиональному врачу. Список таких специалистов можно найти на нашем сайте.