“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Алена Бер: биография, курс “Код жизни”, услуги, отзывы

Алёна Бер (настоящая фамилия — Бугаева) — нумеролог, преподаватель йоги и, по её словам, ведущий гипнотерапевт и регрессолог. Она утверждает, что работает с арканами и энергиями уже более 10 лет. Однако не совсем ясно, что именно она имеет в виду под этим утверждением. Возможно, она занимается гаданиями уже в течение 10 лет.

Несмотря на отсутствие медицинского образования, Алёна Бер называет себя гипнотерапевтом с 4-летним стажем практики. Давайте разберёмся, кто она такая и насколько компетентна в своей области.

Образование Алены Бер

В подростковом возрасте, когда ей было 14 лет, Алена начала интересоваться гаданиями на картах Таро. По её словам, дома у неё всегда были различные эзотерические книги и материалы. Она начала делать расклады близким и знакомым, изучать нумерологию, руны, самогипноз и реинкарнацию.

Параллельно с этим она работала в офисе на нелюбимой и скучной работе. Но однажды у неё было диагностировано предраковое состояние. Она ушла с работы и начала работать над своим состоянием по какой-то матрице. Какой именно матрице и как она работала с ней, она не уточняет.

Вместе с этим она начала вести свой эзотерический блог, считая это своим предназначением на жизненном пути. Она начала гадать и делать разборы первым клиентам за 500-1000 рублей. Контакты расходились молниеносно, и клиенты выстраивались в очереди, потому что её прогнозы сбывались на 99%. Откуда такая точность и кто её рассчитывал, конечно же, не поясняется.

Спустя три месяца болезнь Алены прошла сама собой, и она начала развивать своё направление. В результате она стала нумерологом, регрессологом и гипнотерапевтом. Но где она приобретала свои знания в профессии, она не поясняет, никаких дипломов и сертификатов не выкладывает.

Зато в её социальной сети много громких фраз типа «мне доверяют миллиардеры», но это всё кажется неправдоподобным. Она утверждает, что после её сеансов мальчик с ДЦП начал ходить, но никаких доказательств, конечно же, не приводит.

Выходит так, что данный специалист нигде не проходил обучение, и все её титулы и звания, скорее всего, являются надуманными.

Услуги по нумерологии

Проводит личные консультации и курсы по нумерологии, в основном, для практикующих нумерологов, которые хотят повысить свой доход и выйти на новый уровень.

Помимо нумерологии, обучает гипнотерапии. Странно, что человек без специального образования и, возможно, без прохождения каких-либо курсов, берётся обучать других людей.

Обещает уникальный внеконкурентный метод, который поможет им легко выйти на доход в 150 тысяч рублей в месяц. Суть метода описывается общими словами: это сплав нумерологии, психологии, регрессологии и т. д.

Утверждает, что человек решит все свои проблемы с помощью этого метода: избавится от недостатка денег, вылечит болезни и даже начнёт испытывать оргазм, если ранее этого не было.

Всё это напоминает методы инфоцыган, которые обещают всё и всем, используя много малопонятных терминов, чтобы запутать клиента.

Её основной курс называется «Код жизни» от Алены Бер. Это двухмесячная программа обучения, основанная на проработке прошлых жизней и кармы с помощью регрессологии. Включает в себя следующие тарифы:

Ученик. Включает в себя один модуль из трех, доступ в общий чат и самостоятельное выполнение домашних заданий. Стоимость 39990 рублей, предлагается для тех, кто хочет изучить нумерологию для личных целей. Бакалавр. Программа состоит из двух модулей: доступ в общий чат, поддержка куратора и практические мастер-майнд-сессии. По окончании программы студенты сдают экзамен на реальных клиентах, после чего получают сертификат. Кажется странным, что человек, который сам не имеет сертификатов или не может их предоставить, выдаёт их своим ученикам.. Цена за тариф 51990 рублей. Магистр. Полная трансформация на уровне сознания, достижение любых целей за короткий срок и доступ к глубинной работе с клиентами. Что означает глубинный доступ, совершенно не понятно, стоимость 94990 рублей.

Кроме этого, Алена проводит личную работу с клиентами по тарифам:

Личная работа с Аленой Бер. Изучение всех трех модулей программы под личным кураторством Алены, доступ в вип чат, личная поддержка в течении двух месяцев, самопродюсирование от “а” до “я”. Стоимость 169990 рублей. Повышение квалификации. Два модуля, общий чат с Аленой, поддержка и занятия с куратором. Выдается сертификат регрессолога, всего за 44990 руб.

Стоит обратить внимание на то, что человек без ясного понимания своей квалификации и с неподтверждённым образованием берётся обучать людей, в том числе гипнотерапии, и при этом предлагает одни из самых дорогих услуг на рынке.

Анализ социальных сетей

Основной площадкой где Алена Бер онлайн продвигает и популяризует свою деятельность и услуги является Инстаграм (запрещенная сеть в России). Количество ее подписчиков превышает 15 тысяч человек. Публикуется помощь в рассчетах, значения цифры, услуги.

Есть второй аккаунт с 30 тысячами подписчиков, но материалы практически дублируются. Кроме данной социальной сети, ведет свой канал в телеграмм.

Реальные отзывы о нумерологе Алене Бер

Несмотря на то, что нумеролог, по ее словам занимается нумерологией и смежными науками более 10 лет, отзывов об Алене Бер откровенно мало. Те отзывы, что удалось найти, находятся на подконтрольных ей ресурсах и не внушают доверия.

Есть, например, отзывы ее практикующих учеников с благодарностями, говорят о выходе из на доход в миллион рублей. Мы проанализировали профиль данного ученика, который имеет всего 1500 подписчиков. Возможен ли такой доход при столь малом числе фолловеров, ответ на этот вопрос остается открытым.

Выводы о деятельности специалиста

Алёна Бер, называющая себя нумерологом, не предоставила доказательств своей квалификации, хотя и предлагает курсы по обучению методам лечения. Знания, которые она предлагает на своих курсах за немалые деньги, также не вызывают доверия.

Высокое самомнение и утверждения об исключительности её методик не подкреплены реальными результатами. Если вы всё же решите обратиться к Алене Бер за помощью, мы рекомендуем вам хорошо подумать. В интернете можно найти множество других специалистов с подтверждённой квалификацией, адекватными ценами и реальными отзывами.