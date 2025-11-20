“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Алена Анисимкова / Агемо

Отзывы об Алене Анисимковой: обзор деятельности и проекта Agemo

Алена Анисимкова представляет себя как нумеролога, коуча и психолога, а также создателя направления Agemo. Несмотря на широкий спектр заявленных услуг и авторскую методику, вопрос о квалификации остается открытым: в открытом доступе отсутствует подтверждение её профессиональной подготовки и опыта. Алена утверждает, что провела свыше 2000 часов консультаций и работала с известными предпринимателями, однако эти сведения ничем не подтверждаются.

Биография Алены Анисимковой

Среди заявлений, размещённых на её платформах, указывается, что она имеет опыт преподавания в университете им. Косыгина. Также она автор книги «Цифровой анализ личности», и основатель онлайн-академии Agemo, сфокусированной на нумерологии и саморазвитии. Специализация Анисимковой охватывает такие направления, как коучинг, анализ творческого потенциала, определение жизненного путей и развитие личности через призму цифровых закономерностей.

Какие услуги предлагает Алена Анисимкова?

На официальном сайте agemo ru указывается, что в рамках академии Agemo доступны различные обучающие программы и практики. К числу предлагаемых услуг относятся:

расчёт психоматрицы;

анализ влияния планет на судьбу;

коучинг-сессии;

программы по улучшению личной жизни;

курсы по раскрытию творческого потенциала.

Курсы Agemo нацелены на интерпретацию личностных черт по дате рождения, с акцентом на успех и материальное благополучие. Однако заявленные результаты и эффективность этих продуктов ничем не подтверждаются. Цены на услуги не обозначены: ни на сайте, ни в соцсетях конкретных расценок нет.

Деятельность Алены Анисимковой в соцсетях

Telegram-канал с названием «ВПотоке | AGEMO» содержит 7 514 подписчиков и около 300 публикаций. Представленный контент касается тем нумерологии, саморазвития и образовательных анонсов. В публикациях встречаются советы по работе с собой, информация о новых курсах, а также отдельные отзывы, но их достоверность оценить сложно.

Во Вконтакте функционирует страница «AGEMO» с количеством подписчиков 2 002. Это аккаунт академии цифрового анализа личности, акцент сделан на три направления: психология, нумерология и коучинг. Однако раздел с отзывами отсутствует. Поддерживается активность за счёт репостов о курсах и концепциях числовых связей, влияющих, по заявлению создательницы, на судьбу человека.

Яндекс Дзен-канал alena anisimkova имеет лишь 176 подписчиков. Там выкладываются посты, связанные с нумерологией и коучингом, раскрывающие связь между числами и личностными характеристиками. Прямых отзывов нет.

Инстаграм-страница у Анисимковой отсутствует, аккаунта проекта Agemo в YouTube также нет.

Отзывы о проекте Agemo

Среди высказываний относительно нумеролога Алены Анисимковой преобладают отрицательные оценки. Конкретные примеры отзывов либо не представлены, либо выглядят недостоверно. Реальных независимых мнений немного, большинство кажется размещенными без верификации. На фоне отсутствия прозрачности и подтвержденных успехов, репутация проекта Agemo остаётся сомнительной.

Выводы по деятельности Алены Анисимковой

Рассматривая проект Agemo и деятельность Алены Анисимковой, невозможно не отметить недостаток прозрачности и убедительных подтверждений заявленного опыта. Профили в социальных сетях имеют непродвинутую активность, количество подписчиков невелико, реальные результаты программ не озвучиваются. Книгу, курсы и онлайн-академию нельзя оценить объективно из-за отсутствия убедительных отзывов и информации о пользователях, успешно завершивших обучение. Потенциальным клиентам стоит с осторожностью относиться к подобного рода проектам, если нет достаточных сведений о квалификации его автора.