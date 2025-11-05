“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Алексей Шлыков

Алексей Шлыков отзывы: что известно об астрологе

Алексей Шлыков позиционирует себя как астролог и хиромант с практикой в транзитной астрологии. Несмотря на заявленные достижения, его деятельность вызывает вопросы из-за отсутствия проверяемых данных и минимального количества откликов от клиентов. Ниже рассмотрены его услуги, цифровые показатели и активность в сети.

Биография Алексея Шлыкова

Алексей Шлыков — эзотерик, специализирующийся на астрологии и хиромантии. Он указывает, что получил образование в учреждении под названием Высшая школа классической астрологии, а также обучался у хироманта по фамилии Острогорский. Помимо этого, он представляет себя соавтором двух трудов по хиромантии и переводчиком ещё двух книг на русском языке. Подтверждений этим фактам на момент обзора предоставлено не было.

Какие услуги предлагает Алексей Шлыков?

На своём ресурсе — сайте с адресом northnode ru — Шлыков предлагает следующие эзотерические услуги:

Астрологические консультации: стоимость от 4 500 до 7 000 руб.

ВИП-пакеты, позиционируемые как более полные консультации: цена может достигать 20 000 руб.

Астрологические прогнозы и гороскопы: стоимость составляет от 6 000 до 10 000 руб.

Натальные карты личности, включая детей и разбор отношений: фиксированная цена — около 4 500 руб.

Все предложения связаны с тематикой эзотерики, астрологии и чтения линий руки. Ни о каких дополнительных продуктах или услугах специалист не сообщает.

Активность Алексея Шлыкова в соцсетях

На момент анализа не было обнаружено активных аккаунтов Алексея Шлыкова в социальных сетях. Он не представлен на платформах VK (вконтакте), Telegram и Instagram, либо его страницы отсутствуют в свободном доступе. Таким образом, ни один из каналов коммуникации с целевой аудиторией через социальные медиа не используется.

Отзывы о Алексее Шлыкове: что говорят клиенты?

Достоверных отзывов о приёмах или консультациях Алексея Шлыкова крайне мало. Жалобы на его работу отсутствуют, однако и положительные упоминания практически не наблюдаются, судя по открытым источникам. Соотношение между заявленной высокой стоимостью консультаций (до 20 000 руб) и количеством отзывов вызывает сомнения относительно реальной востребованности его услуг.

Выводы по деятельности Шлыкова

Несмотря на утверждения о профессиональном опыте, подтверждаемой информации о квалификации, юридически проверенных дипломах и счётном количестве отзывов от клиентов нет. Также отсутствует представленность в социальных сетях. Высокая стоимость сеансов при полном отсутствии публичной обратной связи ставит под сомнение целесообразность обращения к данному специалисту.