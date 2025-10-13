“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы об Алексее Любомирове: анализ деятельности мага из Новокузнецка

Алексей Юрьевич Любомиров представляет себя как маг из Новокузнецка, специализирующийся на эзотерических практиках, включая привороты, гадания, снятие сглаза и обряды. Его деятельность оформлена через мрачноватый сайт с заявлением об «исцелении души и тела». Декларируемая квалификация включает звание мага международной категории и специалиста по практической магии, с уклоном в целительство и знания рун. В этом обзоре — все, что известно о его биографии, услугах, аккаунтах в соцсетях и отзывах клиентов.

Биография Алексея Любомирова

Алексей Любомиров родился в 1974 году в городе Прокопьевск. Согласно опубликованной информации, магические способности у него проявились с детства, якобы под влиянием бабушки по имени Анисья, которую описывают как «видящую». В разделе о профессиональной подготовке указывается, что он изучал биоэнергетику, магию и экстрасенсорику. После этого, как утверждается, он продолжил обучение за рубежом — в Израиле, где занимался изучением рун и местных эзотерических практик. Подтверждений участия в конкретных школах или наличие дипломов при этом не предоставлено.

Какие услуги предлагает Алексей Любомиров?

Ассортимент услуг, представленных на сайте, включает обширный перечень магических направлений:

Светлая магия;

Чёрная магия;

Церемониальная магия;

Ритуальная магия;

Магия Вуду.

Также предлагаются услуги по проведению приворотов, включая белый приворот на мужчину, снятие сглаза и консультативные сессии. Указания на стоимость магических обрядов отсутствуют — чтобы узнать цену, необходимо оставить заявку на сайте. Подход аналогичен интернет-магазинам, только вместо стандартных товаров клиент получает доступ к оккультным ритуалам, условия и расценки которых не раскрываются до подачи заявки.

Анализ работы и эффективности

Заявления о качественном подходе и индивидуальных ритуалах не находят единодушной поддержки в отзывах. Некоторые утверждают, что «любимый вернулся», или что «жизнь изменилась». Однако значительная часть пользователей сообщает об отсутствии каких-либо видимых результатов. Это вызывает сомнения в эффективности заявленных магических действий, несмотря на уверения в индивидуальном подходе к каждому случаю.

Социальные сети: активность и охваты

В TikTok у Алексея Любомирова более 213 тысяч подписчиков. Его видео, посвящённые заговорам и ритуалам, собирают свыше 150 тысяч просмотров. Это свидетельствует о грамотном визуальном позиционировании, однако достоверность самих ритуальных методов в этих видео ничем не подтверждена. В Instagram у него около 56 тысяч подписчиков, где он публикует фрагменты повседневной жизни, отзывы клиентов и напоминания о доступности магических услуг. Также имеется аккаунт на Facebook, однако там активность значительно ниже, записи появляются редко и не привлекают большого числа комментариев или реакций.

Отзывы об Алексее Любомирове: что говорят клиенты?

Отзывы о деятельности мага Алексея Любомирова из Новокузнецка являются неоднозначными. Отдельные клиентки заявляют, что после проведения обряда приворота бывший партнёр действительно вернулся, но другие отмечают либо краткосрочный эффект, либо его полное отсутствие. Встречаются публикации, где утверждается, что Алексей ведёт себя как шарлатан и просто копирует шаблонные методы, предлагая их под видом персональных ритуалов.

«На сайте Алексей прослыл наглым шарлатаном.»

Выводы по деятельности Алексея Любомирова

Декларируемый имидж опытного мага и наличие больших охватов в социальных сетях не компенсируют отсутствие прозрачности в процессах и стоимости услуг. Пользователи часто разделяются на лагеря: часть верит в результат, другие — считают, что перед ними ловкий маркетолог, а не эзотерик. Объективные доказательства эффективности его вмешательства в судьбы клиентов не представлены. Отзывы пестрят противоречиями, а обещания результата не подкреплены гарантиями.