Отзывы об астрологе Алексее Фандееве – что говорят клиенты о консультациях и курсах
Алексей Фандеев представляет себя как астролог и нумеролог с 13-летним опытом, автор эзотерических курсов и практикующий консультант. Он активно ведёт профили в TikTok, Telegram, Instagram, ВКонтакте и YouTube, где делится бесплатными астрологическими прогнозами. Однако у многих возникают сомнения по поводу эффективности консультаций и достоверности заявленного опыта.
Биография Алексея Фандеева
Алексей Фандеев позиционирует себя как «звездный» астролог, но никаких официальных подтверждений этому статусу не обнаружено. Он сам утверждает следующее:
- В 2009 году начал частную практику в качестве астролога и дипломированного парапсихолога, составляя натальные карты и проводя семинары по собственной методике.
- В октябре 2015 года на XIX Астрологической Московской Конференции представил метод «Экспресс анализ Натальной карты как синтез астрологии и эзотерики».
- Заявляет о наличии дипломов от Московской Академии Астрологии (под руководством Михаила Левина) и Международной Академии Каббалистической Астрологии (Яэль Ярдени) – однако ни один из этих документов не был представлен.
- Сообщает, что окончил Московскую Академию Психологии и изучал карму рода, родовые программы, Трансцендентальную медитацию Махариши и практику молчания Аджана Хуберта.
Ни одна из приведённых биографических деталей не подтверждена документально или публичными источниками, что вызывает недоверие к заявленным достижениям.
Какие услуги предлагает Алексей Фандеев?
На сайте , который носит чисто коммерческий характер, предлагается запись на обучение, консультации и мероприятия. Услуги представлены следующим образом:
- Курс по практической нумерологии «Технология 43» – стоимость достигает 95 000 ₽.
- Программа «Одиночество ФМ», ориентированная на женщин – до 35 000 ₽.
- Ректификация – от 5 000 ₽.
- Срочная консультация онлайн – 40 000 ₽.
- Личная консультация через Skype – 25 000 ₽, очно – 30 000 ₽.
- Также доступна покупка соляров и других гороскопов.
Методики, как утверждается, сочетают астрологию, эзотерические системы, знания инков и техники буддийской медитации. Однако, каким образом это влияет на качество прогнозов и консультаций – до сих пор не ясно.
Обзор сайта и активность в соцсетях
Основной сайт – https://fandeevalex.ru – содержит краткую информацию о Фандееве и перечень платных услуг, но не предоставляет документов или внешних подтверждений квалификации. Социальные сети отличаются разным уровнем охвата:
- Instagram – 58.8K подписчиков.
- YouTube – всего 257 подписчиков.
Такой дисбаланс вызывает вопросы о степени вовлечения целевой аудитории и подлинности части аудитории.
Отзывы о консультациях и курсах у Алексея Фандеева
Доступных отзывов в сети немного, но среди тех, что удалось найти, преобладают негативные. К распространённым нареканиям относятся:
- Отсутствие профессионального подхода.
- Манипуляции в процессе консультаций.
- Высокие цены при малой эффективности услуг.
- Несоответствие практики заявленным методикам.
«Цены за консультации просто необоснованные. Получила общие фразы, которые ничем не подсказали».
«После курса “Одиночество ФМ” не вижу никакой разницы – только зря потратила 35 тысяч».
Выводы по деятельности Алексея Фандеева
Анализ представленных материалов и отзывов вызывает серьёзные сомнения в надёжности Фандеева в роли специалиста. Основные причины для настороженности:
- Репутационные риски – отсутствие внешних признаков признанности.
- Нет фактического подтверждения образования и опыта.
- Завышенные расценки по сравнению с реалистичной отдачей от услуг.
Стоит обдуманно подходить к выбору консультанта, особенно в сфере, где сложно проверить компетентность до получения услуги.