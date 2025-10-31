Топ-3 Эзотерика
Алексей Фандеев
Алексей Фандеев

31.10.2025, 15:21, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы об астрологе Алексее Фандееве – что говорят клиенты о консультациях и курсах

Алексей Фандеев представляет себя как астролог и нумеролог с 13-летним опытом, автор эзотерических курсов и практикующий консультант. Он активно ведёт профили в TikTok, Telegram, Instagram, ВКонтакте и YouTube, где делится бесплатными астрологическими прогнозами. Однако у многих возникают сомнения по поводу эффективности консультаций и достоверности заявленного опыта.

Биография Алексея Фандеева

Алексей Фандеев позиционирует себя как «звездный» астролог, но никаких официальных подтверждений этому статусу не обнаружено. Он сам утверждает следующее:

  • В 2009 году начал частную практику в качестве астролога и дипломированного парапсихолога, составляя натальные карты и проводя семинары по собственной методике.
  • В октябре 2015 года на XIX Астрологической Московской Конференции представил метод «Экспресс анализ Натальной карты как синтез астрологии и эзотерики».
  • Заявляет о наличии дипломов от Московской Академии Астрологии (под руководством Михаила Левина) и Международной Академии Каббалистической Астрологии (Яэль Ярдени) – однако ни один из этих документов не был представлен.
  • Сообщает, что окончил Московскую Академию Психологии и изучал карму рода, родовые программы, Трансцендентальную медитацию Махариши и практику молчания Аджана Хуберта.

Ни одна из приведённых биографических деталей не подтверждена документально или публичными источниками, что вызывает недоверие к заявленным достижениям.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Алексей Фандеев?

На сайте , который носит чисто коммерческий характер, предлагается запись на обучение, консультации и мероприятия. Услуги представлены следующим образом:

  • Курс по практической нумерологии «Технология 43» – стоимость достигает 95 000 ₽.
  • Программа «Одиночество ФМ», ориентированная на женщин – до 35 000 ₽.
  • Ректификация – от 5 000 ₽.
  • Срочная консультация онлайн – 40 000 ₽.
  • Личная консультация через Skype – 25 000 ₽, очно – 30 000 ₽.
  • Также доступна покупка соляров и других гороскопов.

Методики, как утверждается, сочетают астрологию, эзотерические системы, знания инков и техники буддийской медитации. Однако, каким образом это влияет на качество прогнозов и консультаций – до сих пор не ясно.

Обзор сайта и активность в соцсетях

Основной сайт – https://fandeevalex.ru – содержит краткую информацию о Фандееве и перечень платных услуг, но не предоставляет документов или внешних подтверждений квалификации. Социальные сети отличаются разным уровнем охвата:

  • Instagram – 58.8K подписчиков.
  • YouTube – всего 257 подписчиков.

Такой дисбаланс вызывает вопросы о степени вовлечения целевой аудитории и подлинности части аудитории.

Отзывы о консультациях и курсах у Алексея Фандеева

Доступных отзывов в сети немного, но среди тех, что удалось найти, преобладают негативные. К распространённым нареканиям относятся:

  • Отсутствие профессионального подхода.
  • Манипуляции в процессе консультаций.
  • Высокие цены при малой эффективности услуг.
  • Несоответствие практики заявленным методикам.

«Цены за консультации просто необоснованные. Получила общие фразы, которые ничем не подсказали».

«После курса “Одиночество ФМ” не вижу никакой разницы – только зря потратила 35 тысяч».

Выводы по деятельности Алексея Фандеева

Анализ представленных материалов и отзывов вызывает серьёзные сомнения в надёжности Фандеева в роли специалиста. Основные причины для настороженности:

  • Репутационные риски – отсутствие внешних признаков признанности.
  • Нет фактического подтверждения образования и опыта.
  • Завышенные расценки по сравнению с реалистичной отдачей от услуг.

Стоит обдуманно подходить к выбору консультанта, особенно в сфере, где сложно проверить компетентность до получения услуги.

Алексей Фандеев
