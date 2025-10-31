“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Алексей Фандеев

Отзывы об астрологе Алексее Фандееве – что говорят клиенты о консультациях и курсах

Алексей Фандеев представляет себя как астролог и нумеролог с 13-летним опытом, автор эзотерических курсов и практикующий консультант. Он активно ведёт профили в TikTok, Telegram, Instagram, ВКонтакте и YouTube, где делится бесплатными астрологическими прогнозами. Однако у многих возникают сомнения по поводу эффективности консультаций и достоверности заявленного опыта.

Биография Алексея Фандеева

Алексей Фандеев позиционирует себя как «звездный» астролог, но никаких официальных подтверждений этому статусу не обнаружено. Он сам утверждает следующее:

В 2009 году начал частную практику в качестве астролога и дипломированного парапсихолога, составляя натальные карты и проводя семинары по собственной методике.

В октябре 2015 года на XIX Астрологической Московской Конференции представил метод «Экспресс анализ Натальной карты как синтез астрологии и эзотерики».

Заявляет о наличии дипломов от Московской Академии Астрологии (под руководством Михаила Левина) и Международной Академии Каббалистической Астрологии (Яэль Ярдени) – однако ни один из этих документов не был представлен.

Сообщает, что окончил Московскую Академию Психологии и изучал карму рода, родовые программы, Трансцендентальную медитацию Махариши и практику молчания Аджана Хуберта.

Ни одна из приведённых биографических деталей не подтверждена документально или публичными источниками, что вызывает недоверие к заявленным достижениям.

Какие услуги предлагает Алексей Фандеев?

На сайте , который носит чисто коммерческий характер, предлагается запись на обучение, консультации и мероприятия. Услуги представлены следующим образом:

Курс по практической нумерологии «Технология 43» – стоимость достигает 95 000 ₽.

Программа «Одиночество ФМ», ориентированная на женщин – до 35 000 ₽.

Ректификация – от 5 000 ₽.

Срочная консультация онлайн – 40 000 ₽.

Личная консультация через Skype – 25 000 ₽, очно – 30 000 ₽.

Также доступна покупка соляров и других гороскопов.

Методики, как утверждается, сочетают астрологию, эзотерические системы, знания инков и техники буддийской медитации. Однако, каким образом это влияет на качество прогнозов и консультаций – до сих пор не ясно.

Обзор сайта и активность в соцсетях

Основной сайт – https://fandeevalex.ru – содержит краткую информацию о Фандееве и перечень платных услуг, но не предоставляет документов или внешних подтверждений квалификации. Социальные сети отличаются разным уровнем охвата:

Instagram – 58.8K подписчиков.

YouTube – всего 257 подписчиков.

Такой дисбаланс вызывает вопросы о степени вовлечения целевой аудитории и подлинности части аудитории.

Отзывы о консультациях и курсах у Алексея Фандеева

Доступных отзывов в сети немного, но среди тех, что удалось найти, преобладают негативные. К распространённым нареканиям относятся:

Отсутствие профессионального подхода.

Манипуляции в процессе консультаций.

Высокие цены при малой эффективности услуг.

Несоответствие практики заявленным методикам.

«Цены за консультации просто необоснованные. Получила общие фразы, которые ничем не подсказали».

«После курса “Одиночество ФМ” не вижу никакой разницы – только зря потратила 35 тысяч».

Выводы по деятельности Алексея Фандеева

Анализ представленных материалов и отзывов вызывает серьёзные сомнения в надёжности Фандеева в роли специалиста. Основные причины для настороженности:

Репутационные риски – отсутствие внешних признаков признанности.

Нет фактического подтверждения образования и опыта.

Завышенные расценки по сравнению с реалистичной отдачей от услуг.

Стоит обдуманно подходить к выбору консультанта, особенно в сфере, где сложно проверить компетентность до получения услуги.