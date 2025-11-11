Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Александра Васина
Александра Васина

11.11.2025, 12:03, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы об Александре Васиной: цифровой психолог и нумеролог

Александра Васина называет себя цифровым психологом, коучем и нумерологом. Попытки разобраться в ее деятельности создают неоднозначное впечатление: громкие заявления о решении проблем за 30 минут выглядят сомнительно без достаточной доказательной базы. Ниже представлен подробный разбор ее опыта, предлагаемых услуг, активности в интернете и откликов клиентов.

Биография Александры Васиной

По заявлению самой Александры Васиной, она посвятила более 10 лет изучению нумерологии и работы с числами. Она утверждает, что использует пять направлений, связанных с датой рождения, выработав на их основе собственную методику. Васина также упоминает сбор коллекции трав со всего мира, связывая это с эзотерическими практиками. На своей странице она приводит “статистику успехов”: якобы более 25 сохраненных отношений и пятикратный рост дохода у клиентов благодаря методам цифровой психологии. Несмотря на заявления о высокой эффективности, конкретные демонстрации этих результатов или доказательства найти не удалось.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Александра Васина?

Описания услуг Александры Васиной разбросаны по разным источникам, что делает процесс сбора информации для клиента затруднительным. Однако можно выделить следующие направления в ее работе:

  • Открытие денежного канала— работа по выявлению и устранению препятствий в финансовой сфере. Проходит онлайн или очно, занимает 30 минут. Также клиент получает доступ к автоматическому боту для расчета денежного канала. Стоимость — 1490 рублей.
  • Консультация “Познай себя”— включает анализ проблем в отношениях, предназначения, финансовых блоков. Продолжительность — 1 час.
  • Кармический сеанс— разбор кармических задач и жизненного пути от рождения до конца жизни.
  • Совместимость— анализ личностей партнёров, возможных конфликтов, кармической природы отношений. Время консультации — 1,5 часа.

Также заявлены образовательные мероприятия:

  • “Мужчина мечты”— пятичасовая встреча с медитативными практиками для проработки внутренних установок о партнерстве. Стоимость — 5000 рублей.
  • “Цифровое изобилие”— марафон от Международной школы игропрактики для изучения влияния чисел на личность. Доступны два тарифа: 2990 и 6990 рублей. Во втором случае — индивидуальная консультация от Александры Васиной и расчет годового прогноза.
  • Курс по увеличению клиентского потока— бесплатный мастер-класс, на котором участникам обещают научить разбирать дату рождения, определять таланты и увеличивать интерес клиентов с помощью цифровой психологии.
  • Личное сопровождение— индивидуальная работа в течение 3 месяцев. Детали можно узнать по Telegram-каналу или в личной переписке.

Связаться с Александрой Васиной можно по email: @ или по номеру телефона: +7 (960) 097-03-34 через мессенджеры.

Нумеролог Александра Васина в соцсетях

Александра не делает акцент на активное продвижение в интернете. Основной онлайн-платформой остается Telegram-канал, где размещается разный контент: от разбора психологических травм до фрагментов личной жизни и участия в медиа. Также публикуются опросы среди подписчиков и разборы матриц известных личностей. Однако на фоне подобных заявлений об опыте и экспертности, такой формат подачи выглядит скорее как личный блог, чем профессиональный профиль специалиста.

Отзывы о Александре Васиной: что говорят клиенты?

Отзывы об Александре Васиной обнаружены на ее сайте и в Telegram-канале. Практически все отклики касаются участия в марафонах и мастер-классах. Пользователи благодарят за полученные навыки, заявляя, что применяют их в повседневной жизни. Однако отзывы представлены в ограниченном объеме и преимущественно на принадлежащих ей платформах. Независимых или критических откликов обнаружить не удалось. Отсутствие прозрачного фидбэка от сторонних ресурсов создаёт трудности при формировании объективной картины о результате оказанных услуг.

Выводы по деятельности Александры Васиной

Методы работы Александры Васиной, заявляемые как “цифровая психология”, сопровождаются громкими обещаниями — например, решить проблему за 30 минут. Однако любые подтверждения эффективности в виде примеров из практики, задокументированной статистики или независимых отзывов отсутствуют. Акцент на эзотерике, собственные авторские разработки, упор на Telegram без присутствия в других профессиональных каналах привлекают внимание, но не убеждают. Принимая во внимание разрозненность информации, ограниченное количество объективных откликов и упор на саморекламу, сделать однозначный вывод о результативности работы нумеролога Александры Васиной сложно.

Александра Васина
