Отзывы об Александре Васиной: цифровой психолог и нумеролог

Александра Васина называет себя цифровым психологом, коучем и нумерологом. Попытки разобраться в ее деятельности создают неоднозначное впечатление: громкие заявления о решении проблем за 30 минут выглядят сомнительно без достаточной доказательной базы. Ниже представлен подробный разбор ее опыта, предлагаемых услуг, активности в интернете и откликов клиентов.

Биография Александры Васиной

По заявлению самой Александры Васиной, она посвятила более 10 лет изучению нумерологии и работы с числами. Она утверждает, что использует пять направлений, связанных с датой рождения, выработав на их основе собственную методику. Васина также упоминает сбор коллекции трав со всего мира, связывая это с эзотерическими практиками. На своей странице она приводит “статистику успехов”: якобы более 25 сохраненных отношений и пятикратный рост дохода у клиентов благодаря методам цифровой психологии. Несмотря на заявления о высокой эффективности, конкретные демонстрации этих результатов или доказательства найти не удалось.

Какие услуги предлагает Александра Васина?

Описания услуг Александры Васиной разбросаны по разным источникам, что делает процесс сбора информации для клиента затруднительным. Однако можно выделить следующие направления в ее работе:

Открытие денежного канала— работа по выявлению и устранению препятствий в финансовой сфере. Проходит онлайн или очно, занимает 30 минут. Также клиент получает доступ к автоматическому боту для расчета денежного канала. Стоимость — 1490 рублей.

Консультация “Познай себя”— включает анализ проблем в отношениях, предназначения, финансовых блоков. Продолжительность — 1 час.

Кармический сеанс— разбор кармических задач и жизненного пути от рождения до конца жизни.

Совместимость— анализ личностей партнёров, возможных конфликтов, кармической природы отношений. Время консультации — 1,5 часа.

Также заявлены образовательные мероприятия:

“Мужчина мечты”— пятичасовая встреча с медитативными практиками для проработки внутренних установок о партнерстве. Стоимость — 5000 рублей.

“Цифровое изобилие”— марафон от Международной школы игропрактики для изучения влияния чисел на личность. Доступны два тарифа: 2990 и 6990 рублей. Во втором случае — индивидуальная консультация от Александры Васиной и расчет годового прогноза.

Курс по увеличению клиентского потока— бесплатный мастер-класс, на котором участникам обещают научить разбирать дату рождения, определять таланты и увеличивать интерес клиентов с помощью цифровой психологии.

Личное сопровождение— индивидуальная работа в течение 3 месяцев. Детали можно узнать по Telegram-каналу или в личной переписке.

Связаться с Александрой Васиной можно по email: @ или по номеру телефона: +7 (960) 097-03-34 через мессенджеры.

Нумеролог Александра Васина в соцсетях

Александра не делает акцент на активное продвижение в интернете. Основной онлайн-платформой остается Telegram-канал, где размещается разный контент: от разбора психологических травм до фрагментов личной жизни и участия в медиа. Также публикуются опросы среди подписчиков и разборы матриц известных личностей. Однако на фоне подобных заявлений об опыте и экспертности, такой формат подачи выглядит скорее как личный блог, чем профессиональный профиль специалиста.

Отзывы о Александре Васиной: что говорят клиенты?

Отзывы об Александре Васиной обнаружены на ее сайте и в Telegram-канале. Практически все отклики касаются участия в марафонах и мастер-классах. Пользователи благодарят за полученные навыки, заявляя, что применяют их в повседневной жизни. Однако отзывы представлены в ограниченном объеме и преимущественно на принадлежащих ей платформах. Независимых или критических откликов обнаружить не удалось. Отсутствие прозрачного фидбэка от сторонних ресурсов создаёт трудности при формировании объективной картины о результате оказанных услуг.

Выводы по деятельности Александры Васиной

Методы работы Александры Васиной, заявляемые как “цифровая психология”, сопровождаются громкими обещаниями — например, решить проблему за 30 минут. Однако любые подтверждения эффективности в виде примеров из практики, задокументированной статистики или независимых отзывов отсутствуют. Акцент на эзотерике, собственные авторские разработки, упор на Telegram без присутствия в других профессиональных каналах привлекают внимание, но не убеждают. Принимая во внимание разрозненность информации, ограниченное количество объективных откликов и упор на саморекламу, сделать однозначный вывод о результативности работы нумеролога Александры Васиной сложно.