Александра Куштал отзывы: что говорят клиенты о ясновидящей из Сочи

Александра Куштал называет себя регрессологом и ясновидящей, утверждая, что способна решать любые проблемы клиентов. Однако подробности её биографии сомнительны, а список услуг вызывает вопросы. На фоне отсутствия официальных подтверждений квалификации участились жалобы в интернете, а количество правдивых отзывов вызывает сомнения.

Биография Александры Куштал

О своей личной жизни Александра Куштал не рассказывает. Известно лишь, что она родилась в 1989 году, в настоящее время проживает в Сочи с супругом и детьми. Информации об образовании, источнике появления дара или истории его развития нет. Сама Александра утверждает, что обладает связью с Тонким Планом, где можно получить ответы на любые вопросы.

Документов, подтверждающих её профессиональные навыки, у Куштал нет. Она не проходила обучение у других эзотериков, не принимала участия в профессиональных конференциях или семинарах, не состоит в сообществах магов, не появлялась в телепередачах и не является автором специализированной литературы. Все заявления о её исключительных способностях базируются исключительно на её словах.

Какие услуги предлагает Александра Куштал?

Основной источник дохода Александры — её собственный онлайн «волшебный клуб». В нём предлагаются:

вебинары;

медитации;

подкасты;

видео-уроки;

чат для участников.

Клуб работает по платной подписке. Конкретных условий доступа в открытом доступе нет.

Помимо клуба, Александра предлагает авторский курс по развитию сверхспособностей. Вариант с базовыми знаниями, тариф «Слушатель», стоит 20 000 рублей. Программа с практическими заданиями обойдется в 40 000 рублей.

Консультации в качестве регрессолога стоят 23 000 рублей. Отдельно представлен курс по активации способностей «для тех, у кого якобы нет дара» — его стоимость также составляет 23 000 рублей. На этом курсе, по заявлению Куштал, активация даров происходит на примере персонажа Гарри Поттера.

Школа ясновидения включает семь уроков и стоит 120 000 рублей. Весь процесс проходит онлайн. Записаться можно по телефону или в чате, работающем круглосуточно.

Официальный Telegram-канал Александры называется kushtalregress. На него подписаны 1 074 человека. В канале публикуются объявления об услугах и актуальные расценки.

У Александры также есть YouTube-канал с числом подписчиков 5 260. Видеоконтент включает сеансы ченнелинга, анализ душ медийных личностей, обсуждение целеполагания и эзотерических тем. Публикации идут регулярно. Кроме того, на канале размещены и расклады на Tarot, однако этот формат представлен в ограниченном количестве: Куштал утверждает, что предпочитает получать информацию напрямую, без дополнительных инструментов.

В отличие от гадалки, как она заявляет, она сразу «видит» наиболее вероятные сценарии будущего и делает свои предсказания по ним.

Отзывы о Александре Куштал: что говорят клиенты?

Отзывы о работе Александры можно найти только в её личных социальных сетях или в комментариях под видео на YouTube. Их авторы, как правило, анонимны и чаще всего благодарят за бесплатные лекции. Конкретных мнений о платных консультациях крайне мало. Это может говорить или о низком количестве клиентов, или о том, что отрицательные комментарии удаляются.

Иногда встречаются отклики, касающиеся её долгосрочных прогнозов. Некоторые пользователи заявляют, что предсказания Куштал не сбываются. Из этого делается вывод, что она не может видеть будущее, а клиентам просто рассказывает неправду. Такой подход вызывает сомнения в её компетенции как гадалки и ясновидящей.

Выводы по деятельности Александры Куштал

Александра Куштал продает консультации и онлайн-курсы без наличия дипломов или официальных сертификатов об образовании в сфере эзотерики. Её услуги стоят от 20 000 до 120 000 рублей, но при этом не предоставляются какие-либо гарантии. Достоверность заявленных способностей проверить невозможно. Отзывы о результативности её консультаций отсутствуют в открытом доступе, что не способствует доверию со стороны потенциальных клиентов.