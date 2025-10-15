15.10.2025, 7:45, Рейтинг эзотериков
Александр Блинков отзывы: разбор деятельности и предложений
Александр Николаевич Блинков представляет себя как специалиста в области гипнотерапии с медицинским образованием, а также владельцем Приватной Мастерской искусственных состояний сознания. На фоне заявленных званий и участия в профессиональных организациях возникают споры касательно эффективности его методов и достоверности информации о его карьере.
Биография Александра Блинкова
Блинков Александр Николаевич утверждает, что получил профессиональное образование в 2011 году. С того момента он заявлял о завершении следующих курсов повышения квалификации:
- «Основные стратегии психологического консультирования»
- «Основные стратегии гештальт-терапии»
- Символическая психотерапия (2015–2016 годы)
- «Психотерапия и медицинская психология» (2017 год)
Также он указан как директор НИИ клинического гипноза и президент Национального общества гипноза. Упоминается членство в российских, американских и международных психотерапевтических организациях, однако конкретные наименования этих обществ в открытых источниках не приводятся.
Блинков был участником телеэфира программы Гордона «Наука о душе», что также указывается как аргумент в защиту его профессиональной репутации.
Какие услуги предлагает Александр Блинков?
Согласно предоставленным данным, гипнолог специализируется на применении регрессивных гипнотических сеансов и использует когнитивно-поведенческий подход с интеграцией техник из разных направлений психотерапии. Клиентам предлагается помощь по следующим темам:
- депрессия и стресс;
- межличностные конфликты;
- неуверенность в себе;
- страхи и тревожности;
- проблемы в общении;
- преодоление потерь и разрыва отношений;
- восстановление отношений с родителями и собой.
Первая 20-минутная консультация предоставляется бесплатно. Длительность стандартной онлайн-сессии — 50 минут при стоимости 2 000 рублей. Индивидуальная очная консультация имеет начальную цену от 2 500 рублей, в зависимости от продолжительности. Связаться можно через WhatsApp. Форматы консультаций — аудио и видео.
Приватная Мастерская А.Н. Блинкова
Блинков ведет Приватную мастерскую, целью которой обозначается развитие навыков работы с искусственными состояниями сознания (ИСС). В рамках этого формата представлены следующие разделы:
- уникальные гипнотические методики;
- опыт практики ИСС;
- психонейроиммунология и сомнология;
- модули по психосексуальному и физическому здоровью.
Подписка на участие в мастерской стоит 10 000 рублей в месяц. Участникам предоставляется:
- доступ к еженедельным аудио медитациям «Длительного гипнотического СНА-отдыха»;
- участие во всех онлайн-встречах с Блинковым;
- возможность получить индивидуальную рекомендацию.
Заявляется акцент на формировании «правильных программ поведения» и активации «скрытого потенциала сознания», однако отсутствие клинической верификации и научных публикаций вызывает сомнения в достоверности таких заявлений.
Активность Александра Блинкова в социальных сетях
В Сети Блинков активно продвигает свои услуги через несколько цифровых платформ:
- Telegram — канал «Сон с A.N.» (3695 подписчиков), где публикуются новости, статьи, цитаты и ссылки на мероприятия;
- Facebook — персональная страница с личными комментариями и объявлениями о мероприятиях;
- YouTube — канал с 16 видеороликами и 1.34 тыс. подписчиков, включает демонстрации техник гипноза;
- Instagram — @ с 8200 подписчиками, в аккаунте размещаются фотографии, вдохновляющие посты и советы по улучшению сна.
Блинков активно взаимодействует с аудиторией, однако охват и вовлеченность в некоторых источниках существенно ниже по сравнению с аналогичными аккаунтами других практикующих специалистов.
Отзывы о Блинкове: мнения клиентов
Отзывы с привязанных к нему площадок преимущественно носят положительный характер, среди них — утверждения о глубоком знании гипнотерапии, эффективных методах и качественном обучении. Однако на сторонних независимых ресурсах встречаются обратные заявления. Некоторые комментаторы высказывают критические замечания:
«Занятия выглядят как культ, а не психотерапия»
«Сеансы неэффективны, никакого результата, пустая трата времени и денег»
«Больше похоже на тренинг секты, чем на научный подход»
- Сомнения в научной квалификации;
- Указания на недостаточное качество проводимых курсов;
- Обвинения в дилетантизме и «шарлатанстве».
Такие отзывы создают противоречивый публичный образ, в котором сложно выделить объективную картину без проверки заявленных достижений.
Выводы по деятельности Александра Блинкова
Александр Блинков представляет широкий спектр услуг — от консультаций по гипнотерапии до ведения закрытых онлайн-программ. При этом, несмотря на подробное представление своих методов, часть заявлений остаётся недоказанной: указанное образование, участие в международных организациях, статус директора — не подтверждены документально в открытом доступе. Практики с искусственными состояниями сознания, заявленные в Мастерской, идут вне официальной медицинской базы и могут вызывать настороженность у людей, ищущих клиническую помощь.
Наличие критичных отзывов, обвинений в псевдонаучности, а также высокие расценки на онлайн-программы без прозрачного содержания требуют особой внимательности при выборе такого специалиста. Людям, рассматривающим консультации у Блинкова, разумно будет изучить как сторонние мнения, так и объективные сведения перед обращением.