“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Александр Блинков

Александр Блинков отзывы: разбор деятельности и предложений

Александр Николаевич Блинков представляет себя как специалиста в области гипнотерапии с медицинским образованием, а также владельцем Приватной Мастерской искусственных состояний сознания. На фоне заявленных званий и участия в профессиональных организациях возникают споры касательно эффективности его методов и достоверности информации о его карьере.

Биография Александра Блинкова

Блинков Александр Николаевич утверждает, что получил профессиональное образование в 2011 году. С того момента он заявлял о завершении следующих курсов повышения квалификации:

«Основные стратегии психологического консультирования»

«Основные стратегии гештальт-терапии»

Символическая психотерапия (2015–2016 годы)

«Психотерапия и медицинская психология» (2017 год)

Также он указан как директор НИИ клинического гипноза и президент Национального общества гипноза. Упоминается членство в российских, американских и международных психотерапевтических организациях, однако конкретные наименования этих обществ в открытых источниках не приводятся.

Блинков был участником телеэфира программы Гордона «Наука о душе», что также указывается как аргумент в защиту его профессиональной репутации.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Александр Блинков?

Согласно предоставленным данным, гипнолог специализируется на применении регрессивных гипнотических сеансов и использует когнитивно-поведенческий подход с интеграцией техник из разных направлений психотерапии. Клиентам предлагается помощь по следующим темам:

депрессия и стресс;

межличностные конфликты;

неуверенность в себе;

страхи и тревожности;

проблемы в общении;

преодоление потерь и разрыва отношений;

восстановление отношений с родителями и собой.

Первая 20-минутная консультация предоставляется бесплатно. Длительность стандартной онлайн-сессии — 50 минут при стоимости 2 000 рублей. Индивидуальная очная консультация имеет начальную цену от 2 500 рублей, в зависимости от продолжительности. Связаться можно через WhatsApp. Форматы консультаций — аудио и видео.

Приватная Мастерская А.Н. Блинкова

Блинков ведет Приватную мастерскую, целью которой обозначается развитие навыков работы с искусственными состояниями сознания (ИСС). В рамках этого формата представлены следующие разделы:

уникальные гипнотические методики;

опыт практики ИСС;

психонейроиммунология и сомнология;

модули по психосексуальному и физическому здоровью.

Подписка на участие в мастерской стоит 10 000 рублей в месяц. Участникам предоставляется:

доступ к еженедельным аудио медитациям «Длительного гипнотического СНА-отдыха»;

участие во всех онлайн-встречах с Блинковым;

возможность получить индивидуальную рекомендацию.

Заявляется акцент на формировании «правильных программ поведения» и активации «скрытого потенциала сознания», однако отсутствие клинической верификации и научных публикаций вызывает сомнения в достоверности таких заявлений.

Активность Александра Блинкова в социальных сетях

В Сети Блинков активно продвигает свои услуги через несколько цифровых платформ:

Telegram — канал «Сон с A.N.» (3695 подписчиков), где публикуются новости, статьи, цитаты и ссылки на мероприятия;

Facebook — персональная страница с личными комментариями и объявлениями о мероприятиях;

YouTube — канал с 16 видеороликами и 1.34 тыс. подписчиков, включает демонстрации техник гипноза;

Instagram — @ с 8200 подписчиками, в аккаунте размещаются фотографии, вдохновляющие посты и советы по улучшению сна.

Блинков активно взаимодействует с аудиторией, однако охват и вовлеченность в некоторых источниках существенно ниже по сравнению с аналогичными аккаунтами других практикующих специалистов.

Отзывы о Блинкове: мнения клиентов

Отзывы с привязанных к нему площадок преимущественно носят положительный характер, среди них — утверждения о глубоком знании гипнотерапии, эффективных методах и качественном обучении. Однако на сторонних независимых ресурсах встречаются обратные заявления. Некоторые комментаторы высказывают критические замечания:

«Занятия выглядят как культ, а не психотерапия»

«Сеансы неэффективны, никакого результата, пустая трата времени и денег»

«Больше похоже на тренинг секты, чем на научный подход»

Сомнения в научной квалификации;

Указания на недостаточное качество проводимых курсов;

Обвинения в дилетантизме и «шарлатанстве».

Такие отзывы создают противоречивый публичный образ, в котором сложно выделить объективную картину без проверки заявленных достижений.

Выводы по деятельности Александра Блинкова

Александр Блинков представляет широкий спектр услуг — от консультаций по гипнотерапии до ведения закрытых онлайн-программ. При этом, несмотря на подробное представление своих методов, часть заявлений остаётся недоказанной: указанное образование, участие в международных организациях, статус директора — не подтверждены документально в открытом доступе. Практики с искусственными состояниями сознания, заявленные в Мастерской, идут вне официальной медицинской базы и могут вызывать настороженность у людей, ищущих клиническую помощь.

Наличие критичных отзывов, обвинений в псевдонаучности, а также высокие расценки на онлайн-программы без прозрачного содержания требуют особой внимательности при выборе такого специалиста. Людям, рассматривающим консультации у Блинкова, разумно будет изучить как сторонние мнения, так и объективные сведения перед обращением.