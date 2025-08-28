“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Разоблачение Алекса Айвенго: услуги по таро и нумерологии, соцсети sungrad, отзывы

Алекс Айвенго (alexayvengo) называет себя мастером нумерологии, экспертом Рейки, тета хилером (помощь посредством медитаций), акмеологом (изучает психологическое развитие человека и личности). Является основателем крупнейшего образовательного центра Sungrad. Частый участник шоу на ТВ, радио, публикует авторские тексты в глянцевых журналах.

Биография Алекса Айвенго

Родился Алекс Айвенго 5 сентября 1981 года в городе Томск. Окончил Томский Политехнический Университет факультет культурологии и социальной коммуникации. Всегда интересовался психологией, эзотерикой, акмеологией, увлекался путешествиями. Пробовал себя в роли бизнесмена, владел компанией, которая впоследствие потерпела убытки.

Когда в жизни Алекса Айвенго появилась нумерология, молодой человек почувствовал свое предназначение и миссию–передавать знания, развивать таланты, выполнять роль проводника, наставника. По программам своего центра Алекс Айвенго вместе с командой обучил свыше 7000 человек (за последние 4 года). По словам эзотерика, 70% выпускников используют полученные знания и навыки как основной инструмент для заработка (проводят профессиональные консультации).

В настоящий момент Алекс Айвенго счастлив в браке, воспитывает дочь, проживает в солнечном Майами. Руководит собственной школой Нумерологии и Академией экспертов. Клиентам и ученикам нумеролога удалось заработать 360 млн рублей, что он считает предметом особой гордости.

Услуги по таро и нумерологии

Главное “детище” Алекса Айвенго — международный обучающий центр Sungrad, применяющий научный подход в подготовке мастеров нумерологии, Таро, акмеологии, тантры, а также профессиональных коучей, продюсеров, консультантов. Главная цель центра, по словам его основателя,—передача качественных знаний людям об их предназначении, помощь в поиске пути в счастливую гармоничную жизнь.

Хотя в сети интернет часто встречается поисковый запрос на разоблачение Алекса Айвенго, и не без основания, тем не менее эзотерик обладает положительной репутацией и вполне успешно держится на плаву в нескольких направлениях.

Среди бесплатных предложений:

Мастер-класс по нумерологии, в рамках которого участники овладеют приемами рассчета и корректировки событий судьбы с помощью чисел и цифр, укрепления здоровья, улучшения отношений, привлечения финансов.

Вебинар по Таро для современных женщин, целью которого является передача знаний толкования Таро раскладов, умения делать правильный выбор, влиять на жизненные события, правильно используя подсказки карт. Однако. следует отметить, то отзывы о мастере таро Алексе Айвенго в публичном доступе отсутствуют.

Марафон для желающих освоить профессию акмеолога. Предполагает 11 часов учебного материала, практику в течение 3 дней, поддержку куратора, домашние задания с проверкой. При участии в программе клиентам также предоставляется:

авторская медитация для достижения целей – в подарок после процедуры регистрации;

денежные потоки энергии, финансовая независимость;

практики для поднятии мотивации, стимулы к действию;

вера в позитивное будущее, гармоничные отношения;

сундук специалиста-акмеолога с ключами к фортуне, благосостоянию, здоровью.

Алекс Айвенго уверяет, что марафон актуален для мам в декрете, офисных сотрудников, представителей сетевого бизнеса, бьюти индустрии, стремящихся расширить торговые возможности. Однако отзывы на сторонних ресурсах, не принадлежащих Алексу Айвенго, свидетельствуют о том, что материал не обновляется, эфиры записаны заранее, а поддержку в чате или при проверке домашних заданий участники не получают.

Практикум, посвященный предназначению, судьбе, деньгам. Согласно отзывам о нумерологии Алекса Айвенго, практик делится способами познания себя, самореализации, улучшения собственной жизни. Специалист обещает выпускникам доход от их практики от 80 000 р в месяц. Курс подходит тем, кто стремится к саморазвитию, родителям, желающим раскрыть потенциал детей, коучам и практикам, предпринимателям, фрилансерам.

Платные услуги.

Обучающие курсы на платной основе можно найти на сайте школы акмеологии lk.6nebo.ru, а также иностранном сайте numerology.academy.

Существует ряд программ, на которые Алекс Айвенго совсем не получает отрицательные отзывы и критику.

“Школа акмеологии, курс “Личное счастье”. Курс рассчитан на 3 месяца, состоит из 4 модулей, посвященных созданию денежной легенды для последующей реализации, раскрытию индивидуальности, избавлению от “мусора” для старта накопления капитала.

Обучение предназначено для желающих освоить успешную профессию будущего, овладеть экологическими методами, позволяющими достичь результаты кратчайшим путем. Профессия акмеолога также направлена на помощь другим людям, предполагает работу в формате консультаций, техники по упаковке, продвижению.

Курс включает в себя следующие разделы:

Введение в отрасль, понятие профессии акмеолога, польза для людей. Создание сюжета, легенды, которая позднее воплотится в реальность. Как устранить лишнее и перейти к накоплению капитала. Развитие собственной индивидуальности, развитие решительности, готовности к действиям. Как стать компетентным, востребованным экспертом, привлекающим на консультации платежеспособных клиентов.

Стоимость программы составляет 17 900р. Для приобретение пакета необходимо перейти на сайт, ознакомиться с информацией о программе, следовать инструкциям по оформлению заказа. Потребуется указать действующий e-mail, на который поступит информация для доступа в программу. Для клиентов, сомневающихся в покупке программы, Алекс Айвенго предоставил бесплатный материал, с которым можно ознакомиться перед принятием решения.

“Профессия-акмеолог” состоит из 8 модулей: основные 4 модуля взят из предыдущей программы, плюс разделы, посвященные мастерству без выгорания, упаковке, поиску нужной аудитории, привлечению клиентов. Цена: 29 900р.

“Мастер на миллион”. Программа, рассчитанная на год, состоит из 7 модулей и 4 спринтов. Курс углубляется в проработку таких аспектов, как привлечение аудитории на вебинар, проведение онлайн-встреч, приемы пиара, организация группового коучинга, создание реальностей, методы автоматизации, работа в команде. Тариф составляет 198 000р.

Существует вариант учебы в рассрочку от 3 до 12 месяцев, стоимость в месяц составляет 1500р.

Занятия по любой выбранной программе проходят по одному алгоритму:

оформление заказа, после которого открывается доступ к обучающим материалам онлайн;

упражнения и задания модуля;

практическая часть, отработка материала, оттачивание полученных навыков;

помощь куратора, ответы на вопросы;

общение с другими участниками обучения в закрытом групповом чате.

Анализ социальных сетей sungrad

Нумеролог и продюсер Алекс Айвенго активно развивает большое количество социальных площадок. Только под услуги специалист создал два сайта, один из которых полностью на английском языке, с ценами за работу в долларах.

Сайт школы акмеологии также предоставляет информацию об услугах Алекса Айвенго с тарифами в рублях. На данном ресурсе предлагаются большие скидки на приобретение программ. Так, например скидка в 74% на один из курсов удивляет и наводит на мысль о психологическом приеме с целью повысить интерес и побудить к покупке курса.

В социальной сети ВК нумеролог продвигает сразу две страницы –личную и посвященную центру Sungrad. Темы в публикациях поднимаются разнообразные: от денежного потока, расположенного в квартире, до счастливых историй клиентов, прошедших обучающие курсы и навсегда связавшие свою жизнь с нумерологией. На страницах в ВК Алекс Айвенго не получается положительные или отрицательные отзывы, пост-разоблачение, откликов в целом практически нет.

Телеграмм канал насчитывает 1124 подписчика. Контент практически дублирует по содержаниею страницу в ВК, о чем упоминает сам Алекс Айвенго, выражая удивление, что с коммерческой точки зрения, ТГ-канал является более выгодной платформой.

Страница в Инстаграме Sungrad City содержит смешанный контент: фото из жизни эзотерика чередуются с публикациями на нумерологическую тематику. Алекс Айвенго делится с подписчиками секретами расчета матрицы, поднимет такие актуальные вопросы, как способы похудения с помощью нумерологии, как распознать,хочет ли мужчина детей, а также производит разборы гороскопов известных личностей.

Реальные отзывы о таро и нумерологии Алекса Айвенго

Личные ресурсы эзотерика содержат лишь малое количество отзывов. Практик делает упор на видео отзывы, где, безусловно, клиенты и выпускники курсов с восторгом рассказывают об эффекте программ и методах работы Алекса Айвенго. В социальных сетях также опубликованы хвалебные комментарии о его работе. Однако на сторонних интернет ресурсах можно часто встретить пост-разоблачение, критику, аргументы, свидетельствующие об умелом пиаре услуг эзотерика и введение в заблуждение доверчивых людей.

Авторы некоторых отзывов утверждают, что, приобретя обучение, разочаровались, поскольку ни обещанных прямых эфиров, ни поддержки кураторов и даже просто общения в чате они не получили. Уроки проходили в записи, ответов на поставленные вопросы от участников курса не было. Более того, в ряде отзывов встречается упоминания о приемах НЛП.









Выводы о деятельности эзотерика

Как выяснилось в ходе обзора, деятельность нумеролога и продюсера Алекса Айвенго – профессионально поставленный на поток бизнес с главной выгодой для организатора. Эзотерик умеет убеждать, владеет приемами НЛП, что помогает ему получать прибыль без особых усилий. Клиенты, купившие обучение, отмечают бесполезность материала, много “воды” и полное отсутствие обратной связи от руководителей и кураторов.

Сам специалист на странице в ВК не стесняется обсуждать выгоду с продаж на двух ресурсах, сравнивая прибыль с ВК и Телеграмм. Уверенно заявляет об уникальности и важности собственных методик, при этом редко упоминает о намерении помогать людям. Соответственно мы рекомендуем воздержаться от услуг данного специалиста и вложить свои средства в другого, проверенного, компетентного практика.