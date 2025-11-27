“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Алана Ленорман

Отзывы об Алане Ленорман: что скрывается за образом эзотерика

Алана Ленорман позиционирует себя как таролог и эзотерик, предлагающий помощь в раскрытии внутреннего потенциала через карты Таро и Ленорман. Она утверждает, что способна научить взаимодействию с Вселенной и трактовке её посланий. В этом обзоре рассматривается её биография, активность в социальных сетях, предоставляемые услуги, стоимость гаданий, обучение и отзывы клиентов.

Биография Аланы Ленорман

Информации о настоящем имени Аланы Ленорман нет — она использует исключительно псевдоним. Известно, что родилась 8 января 1980 года, на момент обзора ей 44 года. Проживает и работает в России. Образование не раскрывается, что не позволяет установить её исходную профессию. Аккаунты в социальных сетях созданы только в 2022 году, что ограничивает подтверждённый опыт в сфере эзотерики до 2 лет.

Активность в социальных сетях alanalenorman

Присутствует в нескольких социальных платформах: канал в Telegram под именем “alanlenorman”, группа ВКонтакте “club211139815”, а также YouTube-канал с тем же названием. Контент состоит из роликов и текстов на тему Таро, включая обзоры на Оракул Полнолуния и Ленорман. Также публикует видеоуроки и статьи, охватывающие как теоретические, так и практические аспекты гаданий и раскладов и их влияние на развитие личности. Первые публикации появились не ранее 2022 года, что подчёркивает недавнее начало деятельности.

Какие услуги предлагает Алана Ленорман?

Связаться с Аланой Ленорман можно через её аккаунты в социальных сетях и WhatsApp. Она предоставляет следующие виды услуг:

Гадание на картах Таро

Расклады на картах Ленорман

Онлайн-гадания на темы отношений, карьеры, личной реализации, призвания, будущего

Диагностика для саморазвития и самосовершенствования

Обучающие программы по картам Ленорман

Сколько стоят услуги Аланы Ленорман?

Фиксированных цен в открытом доступе нет. Стоимость раскладов, консультаций и курсов необходимо уточнять лично, написав в WhatsApp. Озвучиваемые направления — общие расклады, обучение работе с колодой Ленорман, консультации по финансовым и личным вопросам, участие в авторских обучающих курсах. Отсутствие прозрачности в прайсах может затруднить принятие решения для потенциальных клиентов.

Отзывы об Алане Ленорман: что говорят клиенты?

По данным её социальных сетей, общее количество подписчиков превышает 20 тысяч. Однако не все отзывы однозначны. В комментариях отмечаются случаи недовольства, включая обвинения в мошеннических действиях. Несмотря на наличие положительных откликов, упоминаются и негативные сценарии взаимодействия, вызывающие сомнение в добросовестности эзотерика.

Выводы по деятельности Аланы Ленорман

Изучение активности Аланы Ленорман в социальных сетях, длительности её присутствия в сфере эзотерики (не более 2 лет), а также отсутствие подтверждённых данных об образовании и профессиональном опыте вызывает вопросы. Анонимность и отсутствие прозрачности в ценах и квалификации не способствуют доверию. С учётом наличия негативных отзывов и обвинений, обращаться за эзотерической помощью к этому тарологу остаётся спорным решением.