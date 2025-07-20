“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог Татьяна Калинина – обзор частных услуг и отзывов

Татьяна Калинина – астролог, основатель и преподаватель школы «Альфа» (или «Ашвини»). В рамках популяризации методик прогнозирования делает публичные глобальные прогнозы для стран и известных личностей. Свою деятельность сделала доступной не только для русскоязычного населения, но и для тех, кто говорит на английском.

Мы заинтересовались работой астролога-международника, собрав отзывы, помогающие определиться вопрошающему при выборе эзотерика.

Обзор социальных сетей Татьяны Калининой – ведического астролога и телевизионного эксперта

Первое, что обращает на себя внимание, это то, что страной регистрации каналов астролога Татьяны Калининой в Ютуб является США. Как мы уже упоминали, эзотерик ведет русскоязычный и англоязычный профили с одинаковым контентом. Хотя иностранному варианту приписывается новое направление в астрологии, его ролики по смысловым нагрузкам ничем не отличаются от тех, которые доступны русскоговорящим. Необходимо отметить, что эзотерик не озабочена модерацией комментариев под публикациями, что приводит к увеличению их количества, но негативно влияет на репутацию владелицы канала.

Астролог Калинина Татьяна, помимо Ютуб, ведет Телеграмм и Инстаграм странички, где выкладывает гороскопы на известных людей и прогнозы, анонсирует личные встречи, которые проводит в Минске.

Татьяна Калинина астролог – отзывы об услугах

В рамках частной деятельности астролог предлагает индивидуальные гороскопы, разработанные для любой сферы деятельности человека. При этом честно признается, что составлены они сотрудниками школы астрологии «Альфа» Татьяны Калининой.

Стоимость зависит от вида гороскопа и составляет:

на «случай войны» – 5 950 рублей;

здоровья – 12 550 рублей;

родителей – 12 550 рублей;

недвижимости – 13 500 рублей;

личной жизни – 14 400 рублей;

карьеры – 15 400 рублей.

Все, что касается ценовой политики школы астрологии «Альфа» и отзывов о курсах, информация изложена нами далее.

Татьяна Калинина астролог – Школа Ашвини (Альфа) и отзывы о специфике функционирования

Школа астрологии Альфа, переименованная из Ашвини, хорошо разрекламирована на Ютуб каналах астролога, на страничках в Инстаграм и Телеграм. В ее рамках предлагаются более 14 курсов разной сложности с редкими техниками прогнозирования. Слушателям гарантируется прохождение этапов от профи до гуру в астрологии. При этом, как доказательство эффективности обучения, предлагается отследить количество свершившихся прогнозов Татьяны, тактично умалчивая о тех, которые не сбылись.

Стоимость 6 уроков мини-курса для начинающих – 2590 рублей. Астролог Татьяна Калинина на сайте предупреждает, что заявки на индивидуальные гороскопы, курсы и мастер-классы принимаются только после 100% предоплаты.

Отзывы от реальных клиентов о работе астролога Татьяны Калининой

Астролог Татьяна Калинина достаточно популярна в своей отрасли, имея разные отзывы в свой адрес. Зрители каналов в Ютюб устраивают словесные битвы под роликами, обсуждая события, которые не были предсказаны. И если верные фолловеры готовы оправдать любой промах гуру, то критически мыслящие зрители отказываются принимать Татьяну Калинину как астролога-профессионала. Многие жалуются на расплывчатость астро прогнозов и неточность гороскопов. Встречаются даже открытые обвинения во лжи.

Подводим итоги

Татьяна Калинина безусловно увлечена астрологией и отдает этому большее время своей жизни. Однако давать однозначные рекомендации, стоит ли заказывать у нее личный гороскоп или обучение мы не готовы. Что думаете по этому поводу вы? Делитесь своим мнением ниже.