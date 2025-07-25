“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ольга Завиера – обзор деятельности астролога

Ольга Завиера — астролог, консультирует людей, ведет блог в Ютуб. На своем канале обозревает изменения положений небесных тел и как это сказывается на представителях зодиакального круга.

В этом обзоре мы ознакомимся с деятельностью астролога zaviera olga и проверим отзывы реальных людей, узнаем, сбываются ли ее гороскопы.

Деятельность астролога zaviera olga

В социальной сети Instagram у астролога 16 тысяч фолловеров. Там опубликованы астропрогнозы и разного рода подсказки для знаков зодиака.

На аккаунте есть ссылка на вторую страницу Ольги, где она продает ювелирные изделия и часы. На этот интернет-магазин, под названием Olgajuwelen, подписалось почти тысяча человек.

Также мы выяснили, что астролог является автором идеи и создателем колоды карт “Магия жизни”. Ольга Завиера утверждает, что с помощью этих карт можно максимально точно составлять прогноз. Заказать и приобрести колоду можно написав Ольге в любом удобном мессенджере, социальной сети либо на почту.

Астролог Ольга Завиера — реальные отзывы от людей

В Интернете в целом, и на Ютуб встречаются негативные отзывы об Ольге Завиера, при чем их огромное количество! Комментаторы сомневаются в профессионализме астролога и отмечают, что прогнозы ее не сбываются.

Вывод

Все выглядит так, что астролог Ольга Завиера на Ютуб и Инстаграм ведет деятельность, направленную на заработок денег всеми возможными способами. А это не добрый знак, ведь если астролог по-настоящему профессионал, то у него и клиентов будет достаточно, а заодно и заработка. Профи не будет распыляться на интернет-магазины и т.п. услуги, концентрируясь на компетенциях в астрологии. И этот факт подтвержден множеством негативных отзывов от реальных людей. Так что мы бы советовали не тратить свое время впустую, а лучше потратить его на поиски профессионального астролога, который знает свое дело и ведет открытую, честную работу с клиентами. Тогда и деньги будут потрачены не на ветер.