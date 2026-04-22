Эксперты: бензиловый спирт в составе средств для похудения может навредить

Лекарства на основе агонистов рецепторов ГПП‑1 (глюкагоноподобного пептида‑1) произвели революцию в лечении диабета 2 типа и патологического ожирения. Благодаря этим средствам удалось уменьшить риск летального исхода и инвалидности у данной категории больных.

Но по мере увеличения популярности таких медикаментов вопросы их ценовой доступности и безвредности становятся всё более острыми.

12 марта 2026 года фармацевтическая корпорация Eli Lilly сделала публичное заявление: опасность могут скрывать непроверенные комбинации активных ингредиентов. Речь идёт, в частности, о недопустимости совместного введения тирзепатида с витамином B12 в одном уколе — клинических данных о безопасности такого микса нет. В связи с этим производитель отозвал с рынка соответствующую продукцию.

В компании также добавили, что исследованиями не подтверждена безопасность тирзепатида в сочетании с глицином, пиридоксином, ниацинамидом и карнитином.

Фармпроизводителей тревожат не только фальсификаты и биологически активные добавки со схожими названиями, которые часто выдают за «лекарство от всех болезней». Не менее серьёзной проблемой стали дешёвые копии. Как правило, их низкая цена обусловлена добавлением формально разрешённых, но при долгосрочном приёме потенциально опасных вспомогательных компонентов.

Издание International Business Times опубликовало историю россиянина Михаила, постоянно проживающего в США. Во время визита на родину он решил сэкономить и купил в аптеке «Седжаро», полагая, что это полная копия прописанного врачом средства. После возвращения в Америку и начала терапии Михаил оказался в больнице с почечной недостаточностью. По предварительным данным, осложнение связано с накоплением бензилового спирта, входящего в состав приобретённого аналога, тогда как в одобренной FDA версии оригинала этот компонент отсутствует.

Терапия ожирения обычно длится многие месяцы и нередко растягивается на годы. При столь продолжительном приёме особенно опасно постепенное накопление бензилового спирта в теле. Оно может привести к метаболическому ацидозу — тяжёлому нарушению кислотно-щелочного баланса.

Именно из-за этих рисков американский регулятор FDA ограничил использование препаратов, содержащих бензиловый спирт, у пациентов с патологиями печени или почек, у детей до 12 лет, у беременных и кормящих женщин, а также у планирующих беременность.

Данный случай убедительно доказывает: даже если два средства содержат одно и то же действующее вещество, их набор вспомогательных компонентов может кардинально различаться. На российском рынке сегодня представлено множество препаратов для снижения веса, и все они отличаются по составу наполнителей. Поэтому перед началом приёма необходима консультация с врачом. Если в составе лекарства присутствуют дополнительные ингредиенты (помимо основного активного вещества), их безопасность нужно отдельно обсудить со специалистом.