В России исследуют препарат на основе джозамицина группы макролидов

21.04.2026, 22:32, Детали
Компания «Промомед» начала масштабное клиническое исследование нового антибиотика на основе джозамицина, который выпускается под торговым наименованием «Вильпрамицин САР®».

Специалисты ставят перед собой задачу детально изучить эффективность и безопасность лекарства в условиях реальной медицинской практики, пишет newstula.ru.

Джозамицин принадлежит к группе макролидов, отличающихся широким спектром действия. Препарат демонстрирует активность не только против типичных патогенов, но и против ряда внутриклеточных микроорганизмов, включая штаммы, устойчивые к традиционным антибактериальным средствам.

На производственной площадке «Промомеда» в Саранске организован полный цикл изготовления антибиотика — от синтеза субстанции до упаковки готовых диспергируемых таблеток дозировкой 1000 мг. Такая вертикальная интеграция позволила компании поддерживать стабильные поставки джозамицина на внутренний рынок, несмотря на общее сокращение импорта подобных препаратов, отмечается в публикации Lenta.ru.

Сфера применения джозамицина достаточно широка: его используют для лечения инфекций дыхательных путей, заболеваний ЛОР-органов, кожных и слизистых поражений, а также офтальмологических и урогенитальных инфекций.

Уход с рынка популярного препарата «Вильпрафен Солютаб», который ранее широко применялся в различных областях медицины, привёл к дефициту джозамицина в стране.
Несмотря на определённые ограничения, в отдельных клинических ситуациях врачи могут назначать джозамицин детям, беременным и кормящим женщинам. Но решение всегда принимается индивидуально: врач тщательно оценивает состояние пациента, учитывает все показания и сопоставляет потенциальную пользу с возможными рисками.

Особенность «Вильпрамицина» заключается в том, что это единственный препарат джозамицина в диспергируемой форме, доступный на российском рынке. По данным Минздрава РФ, лекарство включено в клинические рекомендации, в том числе в актуализированную версию 2025 года по терапии внебольничной пневмонии у детей.


ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность