Астролог Элеонора Гинзбург – обзор деятелньости эзотерика и экспертная оценка

Наш сегодняшний герой – астролог, чьи прогнозы на 2022 год для государства и людей разных знаков зодиака вызвали ажиотаж среди обывателей и в интернете. Конечно, профессиональная работа этого высокопоставленного человека не должна быть упущена из виду, поэтому мы и подготовили этот обзор.

Вы можете узнать, как астролог Элеонора Гинзбург видит вас в 2022 году, каково ее мнение, качество ее услуг и многое другое

Элеонора Гинзбург Астролог. Официальный сайт и обзоры книг.

Официальный сайт астролога Элеоноры Гинзбург включает в себя персональную страницу, личный блог, бизнес-проекты и список платных услуг, которые она предлагает своим клиентам. Также можно запросить встречу и предоставить контактную информацию.

Анализ материала показывает, что наш сегодняшний герой идентифицирует себя как профессионального астролога и обученного психолога, который пишет о науке, литературе и астрологии. Он окончил Федеральный университет Дальнего Востока по специальности “горный инженер и геолог”, а также факультет психологии и профессор Международного университета информационных наук и технологий.

Элеонора Гинзбург специализируется в следующих областях:

Гороскопы для людей разного возраста : гороскопы для взрослых и детей, основанные на Авесте (зодиаке) и тибетских традициях.

Бизнес-консультации для руководителей: анализ совместимости с сотрудниками.

Предсказания по астрологии на год, месяц и день.

Анализ совместимости с партнерами, семейный гороскоп (брак).

Анализ по астрологии, раскрытие имени.

Выбор места жительства по астрологии.

Психологическое консультирование.

Консультации с использованием карт таро и рун.

Консультация с использованием тибетской астрологии “мо”.

Создание личных амулетов.

Согласование жилища (дом, квартира, земля) с использованием тибетских геологических методов.

Он утверждает, что получил тайные знания и высокое образование в школе астрологии Павла Глобы и дальнейшее обучение в Тибетском институте медицины и астрологии (ITMA).

К сожалению, ни одно из этих достижений не подкреплено доказательствами: в открытом доступе нет ни одного проверяемого диплома или сертификата.

Предсказатель Элеонора Гинзбург – предсказание на 2025 год, предсказания ясновидящих и другие услуги

Астролог Элеонора Гинзбург, рассматривая гороскоп государства на 2025 год, видит наступающий год в мрачных тонах. Основные положения ее прогноза таковы:

Грядут важные перемены, которые создадут сложные проблемы для нынешнего правительства;

В правительстве могут существовать тайные и скрытые заговоры;

Может возникнуть “революционная ситуация».

Кроме того, прогноз на 2025 год на официальном сайте Элеоноры Гинзбург включает все знаки зодиака, но цифры объясняются в общих чертах, и при чтении материала возникает четкое ощущение “круговой астрологии”. Здесь минимум фактов и конкретных советов, а также множество высказываний, допускающих различные толкования..

Платные услуги являются базовыми и включают анализ натальной карты, самые популярные персональные гороскопы, раковины, деловые советы, события, гороскопы и прогнозы. Консультации обычно проводятся в устной форме и могут быть записаны в формате аудиофайла. Самое неприятное, что они не говорят вам, сколько будет стоить прием, но дают вам подробную цену на ваш вопрос или проблему после того, как вы с ними свяжетесь!

Краткое изложение результатов анализа

Мы не смогли найти отзывы о профессиональных качествах Элеоноры Гинзбург и точности ее гороскопов, поэтому не можем рекомендовать ее, как надежного эксперта. Если у вас есть возражения или, наоборот, данные, дискредитирующие ее работу, пожалуйста, напишите комментарий в комментариях ниже и попросите дать дополнительные разъяснения. Тем временем мы рекомендуем обратиться к другим проверенным астрологам. Учитывая ограниченность информации о работе нашего сегодняшнего героя с прогнозами и отсутствие реальной репутации в интернете, мы рекомендуем вам продолжать искать проверенных экспертов, чьи знания подтверждены степенями и сертификатами. В редких случаях мы можем порекомендовать героя дня – они ничем не отличаются от своих конкурентов астрологов, которые чрезмерно рекламируют свои услуги, и в отличие от других, они предоставляют только платные услуги. Можно писать реальные отзывы о людях, которых мы не смогли найти, а также отзывы, авторов которых нам трудно воспринимать всерьез. Единственный серьезный момент – это цена услуги, которая намного выше рыночной. Как всегда, делайте свои собственные выводы.