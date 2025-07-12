Знаменитый актер и астролог из Санкт-Петербурга Роман Нечаев – отзывы реальных клиентов, наша проверка и разоблачение

Роман Нечаев – ученик Павла Глобы, который начал обучение еще в 1989 году, однако собственную практику открыл только в 1992 году. В 2013 году таинственно исчез из всех социальных сетях и ушел в тень, оставив всех в недоумении, ведь карьера Романа приобрела довольно позитивные краски. В 2019 году резко вернулся к своей практике, но уже по новым канонам.

Сегодня мы постараемся разобраться из-за чего в 2013 году Роман Нечаев решил уйти из бремени астролога, и что же заставило его вернуться.

О прошлом астролога. Кратко о деятельности

По большей части Роман Нечаев знаменит благодаря своей актерской карьере, ведь данный актер сыграл в более чем 30 сериалов. Хоть Роман и был не главным героем в этих сериалах, но был одним из ключевых. Однако как Роман обрел опыт в астрологии, по сей день не известно.

В далеком 2003 году Астролог Роман Нечаев открыл свой официальный сайт atroma.su, который несколько раз за все время его существования менял свой формат и оформление. Но хотим отметить что по сей день существует под весьма громким названием “Гороскопы, которые сбываются”.

Более того Роман имеет социальные сети, где астролог довольно успешно рекламирует все предоставляемые им услуги, но об этом чуть позже.

Обзор социальных сетей Романа Нечаева

Хоть у Романа довольно большое изобилие социальных сетей, особой популярность они не пользуются.

Поговорим сначала об Инстаграм аккаунте. Публикаций на аккаунте почти 1 тысяча, однако подписчиков не на много и больше, всего 3,8 тысячи. Сами же публикации кое-как набирают по 300 лайков. Это конечно и свидетельствует что накрутки скорее всего нет, но так же это можно и трактовать как то что астролог и вовсе не пользуется спросом.

Говоря о других социальных сетях то там вообще все плохо. Взять тот же Вконтакте, последняя публикация выходила 12 апреля 2022 года, да и участников там всего 300, что как мы и говорили ранее, может свидетельствовать только о том что особым спросом астролог Роман не пользуется. О других социальных сетях мы просто не видим смысла говорить, так как по сравнению с этими двумя страничками, актив там прям ну совсем мертвый.

Говоря о сайте, то ничего сказать о нем не можем, так как сайт в данный момент лег, и не функционирует. Как давно это длиться честно сказать не можем, однако домен самого сайта довольно сомнительный.

Предоставляемые услуги от Астролога и Актера Романа Нечаева в 2022 году

Ранее же Роман утверждал что запись на его услуги могла формироваться за пол года, а иногда и за год. И для избежания такой очереди, Роман ввел такую систему, что получить индивидуальную консультацию может только лишь тот кто купил индивидуальный астрологический календарь от Романа.

Что представляет собой Астрокалендарь?

По большей части календарь представляет собой программу, которая основываясь на датах рождения клиента и строит его гороскоп. Основываясь на этом гороскопе, сама программа предлагает клиентам оптимальные даты для принятия каких то важных событий которые могут повлиять на судьбу или же оберегает от совершения фатальных и не очень ошибок. Данный календарь имеет срок годности в 1 год, и получить доступ к нему можно столько на сайте Романа Астрома в личном кабинете.

Создается календарь в течение 1 рабочего дня и строит 1 тысячу рублей. Также для “постоянников” предусмотрена система скидок:

В день рождения. При повторной покупке услуги. При покупке нескольких астрологических календарей.

После самой покупки, Роман обещает выдать официальный чек, гарантирующий защиту прав потребителя. Но сразу скажем что из отзывов было понятно что данная услуга не рабочая.

Общий перечень гороскопов от Астролога Романа Нечаева

Если честно, то список у Астролога средних размеров. Он и не скудный, но и не удивляет. В 2022 году Роман предлагает покупателям на сайте Astroma.su такие гороскопы:

Гороскоп на неделю. Гороскоп затмений. Гороскоп для новорожденных. Гороскоп совместимости. Ворота Золушки – календарь удачных дней. Гороскоп перспектив на 10 лет. Гороскоп на 2022 год от Астрома.су по знакам Зодиака. Гороскоп на год Тигра.

Также у Романа Нечаева на сайте Астрома.су есть рубрика посвященная Магнитным бурям, где в онлайн режиме показывают онлайн-прогноз а также разные статьи от Романа и гороскопы на 2022 год.

Настоящие отзывы об Астрологе и Актере Романе Нечаеве

Касательно отзывов тут вообще все странно. Учитывая что астролог вроде бы как довольно знаменитый, отзывов о нем крайне мало. Однако большая часть тех которых мы нашли, по большей части гласят о том что Роман занимается мошенничеством, а именно пропадает из поля зрения после того как ему приходит оплата за гороскоп. Лично наше мнение, что это неприемлемо и данный астролог не имеет право иметь клиентуру если это действительно так. Сами отзывы к сожалению показать мы не можем, так как не уверены в их подлинности, однако хотим отметить что данные жалобы, довольно часто плавают. Даже если это и пустая клевета, все равно не очень приятно работать в дальнейшем с данным астрологи только потому что Роман никак не путается опровергать эти слухи, а наоборот иногда им же и способствует, напрочь пропадая из социальных сетей.

Вердикт. Стоит ли обращаться к Астрологу и Актеру Роману Нечаеву с сайта Astroma.su

Честно говоря, перечитывая эту статью, может возникнуть двоякое ощущение, ведь толком ничего плохого Роман не делает. Довольно знаменитый актер уже давно имеющий личный сайт, однако имея такой размах, Роман даже не удосужился рассказать, если ли у него какой-либо опыт, и есть ли у него какие-либо сертификаты/дипломы хотя бы об окончании школы Павла Глобы. Также особо ничего не известно о его биографии, откуда родом, сколько лет и так далее. Особенно вызывает двоякое ощущение от отзывов насчет обмана и откровенного мошенничества со стороны Романа. Даже если это и пустая клевета, как мы и упоминали ранее, Роман особо никак не пытаются сопротивляться этой клевете, будто соглашаясь с ней. Именно эти все факты вызывают довольно двоякое ощущение от Романа Нечаева.

Наше мнение: Мы не рекомендуем обращаться к астрологу Роману с сайта Астрома.су по ряду вышеперечисленных причин. Если вам нужна консультация Астролога, то поищите более открытого и опытный астролог с которым вы будете уверены в его предсказаниях.