YouTube блогер Надежда Ким: отличный эксперт или очередной шарлатан?

Надежда Ким на площадке YouTube имеет свой специальный канал, на котором она активно делится знаниями о Таро. Также рассказывает о том, что ожидает каждого человека исходя из ситуации, делая общие расклады. У девушки на данный момент примерно около 19 тысяч постоянных подписчиков, которые следят за тем как она работает

Но сегодня задача нашей редакции состоит в том, чтобы узнать можно ли доверять надежде Ким, стоит ли заказывать у нее услуги или верить тому что она говорит в своих видео.

Кто же такая Надежда Ким и как она пришла к тому, чтобы начать заниматься картами Таро?

На самом деле, очень мало материалов или информации, чтобы доступно ознакомиться с Надеждой, ее жизнью и биографией, но есть некоторые моменты, которые точно известны.

Ким родилась в Казахстане и она на данный момент перебивает на этой территории. Фамилии точной мы не знаем, но скорее всего Ким – это псевдоним, а вот Надежда – это уже настоящее имя. Свой канал она начала вести еще в 2019 году, при этом на канале неплохая статистика, поскольку примерно за все время ее видеоролики посмотрели около 13 миллионов раз.

Общие расклады таролога Надежды Ким на ее youtube-канале

Таролог на своем канале активно светит лицом, то есть не боится размещать фотографию, а иногда да и появляется в видеороликах. При этом стоит сказать, что она проводит расклады исключительно под запись. Прямых эфиров у астролога нет, которые проводятся в дистанционном режиме, соответственно, зрители не могут в режиме реального времени посмотреть на то, как Надежда управляется с вопросами задаваемые ей. А также упомянем то, что Надежда более нигде не выкладывает видеоролики, не ведет страницы. Автор и таролог максимально нацелен на работу на площадке Ютуб.

Что примечательно, таролог выкладывает общие расклады на свою страницу и заявляет, будто те более всего направлены на то, чтобы скоротать время.

Все это потому, что Надежда с самого начала в шапке своего профиля сообщает, что ее канал направлен на создание развлекательного контента. При этом Надежда как таролог и специалист не может рассказать подробно о какой-либо сфере жизни человека или же ответить на их вопрос. Например, она не может говорить о карьере, работе, доходе или здоровье клиента, подписчика, при этом весь разговор будет тянуть за собой не последовательность и трактовку, а сомнения самого специалиста. Это очень сильно отталкивает.

Видеоролики, которые публикуются на странице в Ютуб можно также поделить на некоторые плейлисты. К примеру, то что ты не хочешь принять в самой себе, кто думал о тебе, какие эмоции твой образ вызывал у мыслителя и так далее.

Обратим внимание также на то, что Надежда использует в своих названиях для видео заголовки, которые привлекут большее количество зрителей. При этом она говорит в своих видеороликах очень расплывчатого и переносит информацию из ролика в ролик, почти не меняя суть.

Надежда просто пытается таким способом привлечь большое количество зрителей, поскольку как мы все прекрасно знаем YouTube платит за монетизацию роликов и это приносит какой-никакой доход.

Услуги таролога и ридера карт Таро Надежды Ким: отзывы и комментарии от клиентов, зрителей

На самом деле, оказалось, что Надежда Ким не занимается практикой, которая нацелена на работу с клиентом один на один. Она не оставляет никаких контактов под своими видеороликами, а также она скорее ведет свой канал в качестве приятного времяпрепровождения и не пытается заработать денег на частных и платных услугах.

Именно поэтому тяжело говорить и об отзывах клиентов, поскольку Надежда активничает только на площадке YouTube и о ней нет информации на каких-либо сайтах связанных с эзотерической тематикой.

Вот только можно найти, если очень захотеть, отзывы недовольных зрителей, которые сообщают, что Надежда занимается просто болтовней. Она обманывает людей и, на самом деле, она никакой не таролог, а просто человек, который не знает, чем ему заняться в свободное время.

Также стоит говорить и о том, что Надежда развивает свою карьеру только на платформе YouTube и она не хочет заниматься какой-либо активностью вне видеороликов для своего канала.

Подведем итоги

Наша редакция поняла, что таролог Надежда Ким занимается исключительно общими раскладами на своем youtube-канале. Женщина активно выкладывает видеоролики, их просматривает небольшое количество людей. Также стоит обратить внимание на то, что женщина не ведет частные практики. Ее деятельность направлена исключительно на создание видеороликов, при этом Ким снимает с себя ответственность и говорит, будто данные видеоролики более развлекательные и вовсе не направлены на реальную попытку сделать хороший прогноз или расклад.

Именно поэтому мы советуем вам обратиться к более профессиональному специалисту, который действительно поможет вам в сложившейся жизненной ситуации, а не сделает своим обманом только хуже. К тому же, дорогие читатели, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу деятельности Надежды Ким и в случае, если вы все же с ней работали, хотелось бы получить комментарии связанные с сотрудничеством с Надеждой.