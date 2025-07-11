Обзор на работу и деятельность Реймы Таро: факты из биографии блогера-таролога

Рейма Таро предоставляет информацию в области эзотерики своим подписчикам и говорит о том, что она является профессиональным тарологом. Ввиду этого она предлагает следующий ряд услуг – это: понимание своего прошлого и того как оно влияет на будущее; находит причинно-следственные связи между прошлым и будущим; делает расклады не только индивидуального, но и общего характера. При всем этом эзотерик говорит о том, что у нее есть дар к деятельности не только связанной с картами Таро, но и к другим практикам, ведь она работает на более тонком энергетическом уровне. Ирина – именно такое имя мы нашли в платежных реквизитах, но при этом таролог совсем по-другому себя называет, используя в деятельности псевдоним.

Карты Таро – это очень важный инструмент для того, чтобы понять себя, свое внутреннее состояние, а также внешний мир и то, как относится к тебе люди, получить информацию о будущем или прошлом. Но если инструмент попадает не в те руки, то мы можем говорить о недовольных клиентах, у которых жизнь пошла наперекосяк. Именно поэтому необходимо исследовать материалы и информацию о деятельности Реймы Таро, рассмотреть отзывы клиентов, которые они оставляли, чтобы получить портрет эзотерика.

Услуги и деятельность ридера карт Таро Реймы Таро

На самом деле, нашей редакции не хватило материала и информации о личной жизни женщины, поскольку она ведет очень скрытный образ жизни и не хочет делиться со своей аудиторией какой-либо информацией о себе.

Таролог ведет лишь социальные сети – это YouTube и Яндекс Дзен, где она публикует видеоролики, в которых можно увидеть расклады карт Таро и трактовку этих раскладов. При всем этом, нужно говорить о следующих видах деятельности, ведь это не только умение владеть картами Таро, но и гадания на кофейной гуще, рунах, с помощью оракулов. Ирина делает практику более интересной с помощью сеансов спиритизма. Таролог Рейма также использует некие тонкий уровень, чтобы более четко рассказать о том, что на самом деле ожидает человека в будущем. Женщина прогнозирует будущее и более детально останавливается на области жизни связанной с партнерством, с семьей и отношениями между близкими людьми.

На этом вся доступная информация об Ирине заканчивается. Она более не пытается рассказывать о себе и не считает это необходимостью. У таролога есть возможность заказать личный расклад, но для этого вам необходимо обратиться к ней лично в WhatsApp.

К слову, женщина не говорит, о том откуда у нее появились вышеупомянутые знания, как она пришла к тарологии и другим своим навыкам, где их обрела и кто помогал ей обучаться всему этому.

Канал на площадке YouTube и другие социальные сети таролога Ирины Рейм Таро

Youtube-канал эзотерика был создан совсем недавно в 2021 году, а именно в ноябре месяце, а уже в 2022 году, то есть буквально год назад, женщина начала активнее публиковать видеоролики. Некоторые из них набирали большое количество просмотров, но при этом мы не можем говорить о большом количестве подписчиков, поскольку женщина притягивает такое количество людей из-за актуального контента, то есть контента об отношениях между мужчиной и женщиной. Именно поэтому, Ирина удачно словила баланс и популярность на этой теме, ведь множество представительницы женского пола желают знать, что творится в ее личной жизни и какие намерения у ее мужчины.

На Яндекс Дзен примерно та же ситуация, поскольку свою популярность она там получила как раз-таки, рассуждая на тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. К тому же, Ирина делает расклады только для представительницы ее пола, но мужских раскладов на странице нет, например, о чем думает женщина по поводу мужчины. В этой социальной сети есть некоторые комментарии, которые изложены не в негативном и не в положительном ключе, скорее что-то среднее между этим, но отзывов о деятельности астролога на сеансах и консультациях нашей редакции не удалось найти.

Отзывы по поводу деятельности таролога и итоги проверки

Нашей редакции не удалось найти на тематических форумах и в блогах, на эзотерических сайтах никакой информации о Рейме Таро. Также не удалось найти и другую информацию по поводу отзывов в социальных сетях. В комментариях, конечно же, буквально все подписчики довольны тем сервисом, который им предоставляется. В видеороликах некоторые зрители все же отмечают несостыковки в раскладах, но такие отзывы быстро блокируются, либо комментарии удаляются.

Именно поэтому, следует сделать вывод, что это неквалифицированный специалист, который скрывает информацию о себе, о происхождении своего дара, Ирина не готова подкрепить свои знания документами, например, сертификатом или дипломом.