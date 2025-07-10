Маг Максимилиан: что известно о нем, отзывы клиентов

Так называемый маг Максимилиан работает исключительно с кладбищенскими приворотами. Последнее время заговоры на деньги стали трендом, поэтому также работает на “денежную магию”. Достаточно противоречиво, но несмотря на практику чёрной магии на своём сайте он выставляет в качестве рекламы фонд помощи детям. Посмотрим на него более детально.

Кто такой черный Маг Максимилиан

Мы можем узнать только, что Маг Максимилиан Московская область сам о себе говорит. Он говорит, что он является потомственным магом из Мордовии. Как уже было сказано ранее, он работает исключительно с кладбищенскими ритуалами. Некоторые люди в отзывах пишут, что это выглядит немного дико, если вы приезжаете лично к нему на консультацию. В остальном о нём известно то, что он на данный момент территориально базируется в Москве.

Сайт

У него есть достаточно полный сайт с информацией. Он не такой удобный, как хотелось бы, но там есть практически вся информация о его методах работы. Здесь также есть и классический для большинства “магов” раздел о том, каким образом вы можете избежать шарлатана. Основным критерием там выступает то, что настоящая магия не может быть дешёвой и 10.000-15.000 рублей – это курам на смех. Она и видно, Максимилиан даже за быстрый ритуал берёт от 25.000 рублей. Он сразу говорит, что не использует магический инвентарь, поэтому шоу от него можно не ожидать.

Как уже было сказано выше, сайт является неудобным. Сразу видно, что сам Максимилиан его пытался сделать как можно быстрее и дешевле. Он с собой представляет огромнейший сайт-одностраничник с плохими цветовыми решениями, который вы можете листать и листать практически бесконечно.

Маг Максимилиан из Московской области. Методы работы

Черный маг Максимилиан работает как онлайн, так и оффлайн. Более того, при работе онлайн он сразу сказал, что не хочет тратить своё время на пустую болтовню и одного часа для диагностики достаточно, отгородив себя от возможных любителей поговорить. Если у вас нет возможности говорить с ним двумя вышеперечисленными способами, то вы можете просто отправить ему свои фотографии и он всё сделает за вас.

Он говорит, что берётся не за все случаи и вообще поставляет эксклюзивные решения. Я же никогда не видел отзыва, чтобы кому-то отказали.

Он предоставляет даже какие-то гарантии своей работы. На сайте указано, что если его магия не сработает, то за свой счёт он приведёт ещё раз ритуал. На самом сайте при описании его методов воздействия много мелькает слов вроде “профессионал” для того, чтобы потенциальный клиент сам себе и внушил об этом.

Отзывы о черном маге

Отзывы разнятся. Даже несмотря на то, что Максимилиан прямо отказался делать шоу при помощи магического инвентаря, то некоторые отзывы гласят о том, что шоу всё-таки было. Вероятно, оно было не такое запланированное, как хотелось бы. Какие-то отзывы пишут о том, что маг Максимилиан взял деньги и заблокировал потенциального клиента, а какие-то отзывы говорят, что исключительно этот маг помог им в решении каких-то проблем. Примечательно, что раздела для отзывов у него на сайте нет, как это любят делать различного рода экстрасенсы.

Вывод эксперта

Маг Максимилиан мошенник и играет на чувствах загадочности и страха у людей. Он пытается создать иллюзию загадочности и своей важности. Он предоставляет якобы эксклюзивные ритуалы за огромную цену, которые фактически не работают. Если вы будете с ним говорить о лично, то возможно вы увидите какое-то подобие шоу за 25.000 рублей. Стоит ли это того? Определённо точно – нет.