Кали Шанкар таролог отзывы
 

Обзор Академии таролога Кали Шанкар и отзывы реальных клиентов

02.07.2025, 22:29, Рейтинг эзотериков, Тарологи
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Академия Кали Шанкара — школа ведической астрологии, где таролог Кали Шанкар предлагает курсы и практики по поиску предназначения и духовному развитию. По его методике работает более 3 000 клиентов и около 130 учеников в разных странах. Обучение проходит в два этапа — «Новая астрология» (до 153 занятий) и «Лаборатория души» (разбор карт и внутренних практик).

Кали Шанкар реальные отзывы

Структура обучения и консультации: услуги, которые оказывает эзотерик

В академии можно пройти:

  • базовые курсы («Путь и предназначение», «Уровень женской энергии», «Накшатры» и др.) с ценами от 4 990 до 25 000 ₽;

  • сезонную Практику 2.0 («Венера», «Марс», «Солнце», «Юпитер») — около 7 900 ₽ за сезон;

  • экспертизы по партнерской совместимости и предназначению — от 16 000 до 25 000 ₽ за консультацию.

Это сочетание обучения и работающего таролога делает академию привлекательным, но ценовой порог не всем может быть комфортен.

Отзывы о тарологе Кали Шанкаре: реальные мнения и отражение репутации

На официальных страницах присутствует множество восторженной обратной связи, где подписчики благодарят таролога за помощь в самоопределении. Однако на независимых ресурсах обнаружены негативные отзывы о тарологе Кали Шанкар: у некоторых пользователей возникли претензии к стоимости и содержанию — «слишком базовые знания» и «не стоят тех денег». Это свидетельствует о смешанном восприятии услуг как таролога.

Итоги: стоит ли обращаться к тарологу Кали Шанкару?

Академия Кали Шанкара предлагает структурированные курсы от таролога с опытной базой и авторским подходом к духовным практикам и предназначению. Программа обширна, а работа с картами и предназначением строится на проверенной методике.

  • ✔ Подойдёт тем, кто ищет глубокое погружение, психоастрологическую работу и готов инвестировать средства в развитие.
  • ⚠ Стоит проявить осторожность, если вы рассчитываете на более доступный формат или независимые отзывы — мнения о контенте и ценности пакетов разделились.

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