 

В Лос-Анджелесе возобновились беспорядки, вызванные рейдами иммиграционной полиции

09.06.2025, 1:40, Новости дня
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В воскресенье, 8 июня, в Лос-Анджелесе возобновились протесты против действий федеральных властей в отношении мигрантов.

Столкновения с национальной гвардией произошли возле здания, в котором находится центр временного содержания под стражей. Гвардейцы оттеснили демонстрантов от входа, применив слезоточивый газ.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал демонстрантов к сдержанности: “Не дайте Дональду Трампу то, чего он хочет”.

Ранее Трамп подписал меморандум о призыве 2000 национальных гвардейцев для пресечения беспорядков. Ответственный за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов Том Хоман в эфире телеканала Fox News заявил, что гвардейцы будут направлены в Лос-Анджелес.




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