Рупор кремлевской пропаганды: Запад не оценил сдержанность Москвы

Существование моратория России на развёртывание ракет средней и меньшей дальности приближается к логическому завершению, поскольку Запад не оценил сдержанность Москвы (с) зам.главы МИД РФ Рябков

Логичное развитие гонки ракетно-ядерных вооружений – наращивание производства и развертывания ракет малой и средней дальности способных нести спец-БЧ.

В текущих реалиях будет не очень сложно наладить выпуск новых мобильных пусковых установок, нарастив возможности как существующих ракетных частей, так и развернув новые.

Все это вытекает из разрушения существовавшей системы ракетно-ядерного сдерживания и повышающихся рисков приямой войны России и НАТО, где главной гарантией для РФ является именно ядерное оружие.

PS. Запад уважает только силу. Но не сдержанность. Сдержанность трактуют как слабость.

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Источник: Colonel Cassad

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