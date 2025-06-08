МИД Колумбии намерен ввести въездные визы для граждан Израиля
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Министерство иностранных дел Колумбии опубликовало проект указа, в котором Израиль добавлен в список из 98 стран, в отношении которых действуют визовые ограничения.
В документе говорится, что власти Колумбии этот шаг объясняют “соблюдением принципа взаимности в миграционных вопросах”.
В прошлом месяце правительство Колумбии приняло решение о назначении в Рамаллу своего первого посла. Богота признала “независимость Палестинского государства” еще в 2018 году.
В мае 2024 года по распоряжению президента Колумбии Густаво Петро прекратило работу посольство Колумбии в Тель-Авиве в знак протеста против действий Израиля в секторе Газы.
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