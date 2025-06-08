Hozo Design выпустила NeoBlade — самый компактный ультразвуковой резак в мире

Компания из Гонконга Hozo Design представила беспроводной ультразвуковой резак NeoBlade, который легко режет самые разные материалы, включая 3D-печатные изделия из PLA, углеродные волокна, печатные платы и многое другое.

Режущий элемент NeoBlade вибрирует с частотой 40000 движений в секунду, разрезая даже очень прочные материалы, как масло. Инструмент держат, как ручку при письме, при этом указательный палец находится на кнопке переключения режимов.

В зависимости от материала можно автоматически регулировать выходную мощность (до 40 Вт) и выбирать одно из шести лезвий для резки (универсальное стандартное, удлиненное, стамеска и мини-стамеска, изогнутое или двустороннее). Для подсветки рабочей поверхности используются две светодиодные лампы.

Комплект дополняют отвертка для фиксации лезвий и магнитный фиксатор для удержания режущего конца на безопасном расстоянии от пальца. Дополнительно можно приобрести футляр для хранения лезвий и коврик для резки. NeoBlade оснащен встроенным вентилятором для охлаждения лезвия, что обеспечивает более чистый рез.

Вес устройства — 180 гр. (вместе с аккумулятором), размеры — 228 х 55 х 33 мм. На корпусе есть порт зарядки USB, также предусмотрена работа от док-станции TurboDock. Полная зарядка длится 30 минут. Стоимость устройства на Kickstarter начинается от $100, а в комплекте с аккумулятором и док-станцией — $150.

Источник — Hozo Design