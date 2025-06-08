 

Мнение: Рифмы кокни

08.06.2025, 15:25, Разное
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По наводке Виктора Мараховского узнал про рифмы кокни, популярный в Британии способ искажать слова. Кокни — это лондонский плебс, а рифмы кокни — устаревшая, но всё ещё важная часть островного фольклора.

Для сравнения, в скальдической поэзии викинги размножали слова при помощи так называемых кеннингов. Скальды заменяли прямые термины образными примерно так:

1. Программист — художник отступов.
2. Отступ — стая пробелов.
3. Пробел — король клавиш.
4. Программист — художник стай королей клавиш.

Расшифровать строчку «художник стай королей клавиш» несложно: вся информация тут есть, да и по смыслу примерно ясно, о ком идёт речь.

Британский рифмованный сленг устроен иначе: слова там не размножают, а заменяют другими. Допустим, почему огурцы — это воры? Потому что есть устойчивое выражение «огурцы и помидоры», а «помидоры» рифмуются с «воры». А почему бес — это метро? Потому что «метро» рифмуется со словом «ребро», и есть выражение «бес в ребро». Сигареты — это полицейские, потому что есть «сигареты Кент», а «кент» рифмуется со словом «мент». Приручили — это накрыли, потому что «руки мыли», а «мыли» рифмуются со словом «накрыли». (Для зануд: все примеры в посте вымышленные, все совпадения случайны).

В итоге получается фраза: «Огурцов у беса сигареты приручили». Непонятно для посторонних, но легко запоминается посвящёнными, так как в дело включаются вторичные ассоциации. К примеру, огурцы традиционно изображаются в сказках бодрыми ребятами, есть даже устойчивое сочетание «огурец — молодец». Легко запомнить, что воры — это огурцы. Бесы живут под землёй, что создаёт дополнительную связь в паре «бес» и «метро». Детективы в фильмах всё время курят, изображая тем самым задумчивость с элементами саморазрушения. Поэтому «сигареты» и «полицейские» — тоже хорошая пара. Никакой магии: мнемоника, сэр.

Ну а теперь загадка, проверочный вопрос на понимание материала. Почему на рифмованном сленге слово «жирная» обозначает Европу? Если не догадаетесь, то вы, вероятно, культурный и хорошо воспитанный человек.

Источник: Место для дискуссий




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