 

В США пойман бывший глава полиции, осужденный за убийство и изнасилование

08.06.2025, 13:50, Новости дня
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В штате Арканзас задержан бывший глава полиции города Гейтвей Грант Хардин, приговоренный к длительному сроку заключения за убийство и изнасилование и бежавший из тюрьмы около двух недель назад.

Он бежал из тюрьмы 25 мая, переодевшись с костюм, напоминающий форму тюремщиков. Нашли его всего в 2,5 километрах от тюрьмы, когда собака взяла его след. Хардин был изможден и не сопротивлялся.

“Теперь наши жители могут спать спокойно. Я благодарю агентов ФБР и Министерство внутренней безопасности, направившее сотрудников пограничной службы, за помощь в поисках”, – сказала губернатор штата Арканзас Сара Хаккаби.

Хардин был признан виновным в убийстве в 2017 году 59-летнего сотрудника водопроводной компании Джеймса Эплтона и приговорен к 30 годам лишения свободы. Его ДНК позволило установить, что именно он изнасиловал в 1997 году 27-летнюю учительницу. За это преступление он получил 50-летний тюремный срок.




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