 

В архиве Хайфы обнаружили издание Ветхого Завета с изречением Моисея «Мы — русские, с нами Бог!»

08.06.2025, 13:33, Разное
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В архивах Хайфского университета обнаружен уникальный экземпляр Ветхого Завета, содержащий ранее неизвестные главы, в которых прямо упоминается Россия и её особая роль в божественном плане.

– Мы проводили обычную инвентаризацию древних текстов, когда наткнулись на странный манускрипт, датируемый примерно III веком до нашей эры. Мы обнаружили там фразу: «Мы — русские, с нами Бог!» на древнеарамейском языке, — рассказывает доктор теологии Моше Гольдштейн.

Согласно найденному тексту, после исхода из Египта часть евреев отделилась от основной группы и направилась на север, где основала поселение Рушалаим (предположительно, прообраз России). Именно этим поселенцам Моисей, согласно предположению теологов, сказал в ответ на их жалобы об усталости от длительного похода и предположения о том, что нужно прекратить акцию: «Я — русский, я иду до конца!».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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