Трамп заявил, что его отношения с Маском завершены

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что его дружеские отношения с предпринимателем Илоном Маском завершены. Глава государства сообщил, что он не намерен их восстанавливать. “Я не собираюсь с ним говорить, я слишком занят другими вещами”, – заявил Трамп.

По словам Трампа, его недавний сподвижник не относится с должным уважением к президентской должности. “Это очень плохо. Такое неуважение. К должности президента нельзя относится с неуважением”, – заявил глава государства.

Он также предупредил Маска, что, если тот решит поддержать демократов на следующих выборах, это не останется без последствий. Уточнять, о чем идет речь, президент отказался. Напомним: Маск пожертвовал на избирательную кампанию Трампа 250 миллионов долларов.

Американский лидер высказал уверенность, что конфликт с Маском помог консолидировать Республиканскую партию: «Партия еще никогда не была такой единой. Никогда. И уж больше, чем три дня назад».