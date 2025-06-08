 

В Оше демонтирован самый высокий в Центральной Азии памятник Ленину

08.06.2025, 12:00, Новости дня
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В Кыргызстане в городе Ош демонтирован 23-метровый памятник советскому лидеру Владимиру Ленину, считавшийся самым высоким в Центральной Азии. На его месте будет установлен 95-метровый флагшток с государственным знаменем.

Как пишет “Немецкая волна”, скульптуру оставили лежать на центральной площади перед зданием мэрии. Власти попросили не политизировать демонтаж статуи, напомнив, что есть примеры российских городов, где памятники Ленину также были демонтированы.

“Произошедшее представляет собой обычную практику, нацеленную на улучшение архитектурной и эстетической картины города”, – считает администрации города.

Однако следует помнить, что вторжение РФ в Украину повлекло за собой рост антироссийских настроений в регионе. Одним из проявлений этого стало переименование улиц с российскими и советскими названиями. РФ подвергает подобные действия резкой критике.




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