 

«Езжайте в лес»: Госдума решила ограничить прогулки с собаками в черте населённых пунктов

08.06.2025, 11:33, Разное
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Государственная дума рассматривает поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» и Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают правила выгула собак. В случае их принятия, для прогулки с питомцами россиянам придётся выезжать за границы города.

«У нас участились случаи нападения собак на людей, не говоря уже о том, что не все убирают за своими животными. В лесу же этих проблем нет, там будет комфортно как гражданам, так и питомцам», – считает один из соавторов законопроекта.

Штраф за выгул собак в городской черте составляет от 30 тысяч рублей, однако регионы могут увеличить эту сумму максимум в три раза. Контроль за исполнением новой нормы возложен на сотрудников МВД, в Москве и Санкт-Петербурге выявлять собачников-нарушителей будут с помощью камер наружного наблюдения, а в Краснодарском крае важнейшая миссия будет поручена казакам. 

«Мы уже готовим инфраструктуру – искусственный интеллект выявил преступника, идентифицирует ему и автоматически сформирует квитанцию для оплаты штрафа. Хотите гулять с собакой – езжайте в лес», – высказался глава Минцифры Максут Шадаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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