Живущие на нашей коже бактерии играют роль солнцезащитного крема

Публикация в журнале Journal of Investigative Dermatology раскрывает новые свойства кожной симбиотической микрофлоры человеческого организма. Ученые ранее уже подметили, что это особая среда – не пассивная броня, а своего рода питомник полезных микроорганизмов, которые разнообразно противостоят внешним угрозам. Вот свежий пример — оказывается, бактерия Staphylococcus epidermidis частично выполняет для человеческого тела функции солнцезащитного крема.

Ультрафиолетовое излучение неправильно считать чем-то негативным – это просто мощный источник внешнего воздействия на все, куда попадает. А далее все зависит от реакции живой материи. В частности, при интенсивном облучении клеток в верхнем слое кожи образуется цис-уроканиновая кислота. Она обладает сильным окислительным эффектом, из-за чего может уничтожать раковые клетки, но также вредит и здоровым, выступая для них в качестве депрессанта.

Бактерия Staphylococcus epidermidis научилась вырабатывать фермент урокиназа, который расщепляет молекулы цис-уроканиновой кислоты на безвредные компоненты. Затем колония бактерий поглощает полученные вещества, используя их как кормовую базу. Без воздействия ультрафиолета на кожу это было бы невозможно — равно как и существование самих бактерий.

Получается, что бактерии частично нейтрализуют тот вред, который наносит коже ультрафиолет, за счет чего и существуют. Это не является полноценной защитой в сравнении с синтетическими средствами, однако служит интересным примером симбиоза.Источник — Elsevier