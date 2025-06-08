Рупор кремлевской пропаганды: Бунт в Лос-Анджелесе

Администрация Трампа введет дополнительно 2000 солдат нац.гвардии в Лос-Анджелес, где начались массовые протесты нелегальных мигрантов оказывающих сопротивление полиции.

При Трампа усилился отлов нелегальных мигрантов в Калифорнии, при этом местные власти фактически чинят прямой саботаж политике Вашингтона. Трамп прямо обвиняет действующего губернатора и власти штата в недееспособности. Чуть ранее он же угрожал лишить их федерального финансирования. Калифорния является цитаделью демпартии США.

Пентагон также сообщил, что подразделения морской пехоты из Калифорнии готовы к развертыванию в Лос-Анджелесе в случае продолжения нападений на представителей миграционной службы.

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Источник: Colonel Cassad

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