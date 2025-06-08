Мнение «аналитика»: О предсказанной катастрофе… Ну, вот и всё, доигрались?

Тот самый случай, когда «вас же предупреждали…». Причём давно предупреждали. Загодя. Но вы всё равно не верили, считая себя самыми умными.

В России происходит ровно то, что профильные эксперты прогнозировали, начиная с 2022 года. А некоторые предсказывали такой поворот ещё раньше. Теперь же про «нехорошее» начинают говорить уже прямо в открытую. Вот только не поздно ли…

На российском рынке недвижимости уже отчётливо сложился негативный тренд, который многие уже называют катастрофическим. Хотя самый пик, как предсказывают, придётся на 2027 год.

Ввода жилья на территории России в 2027 году либо вообще не будет, либо его объёмы могут сократиться до 30%. Такой прогноз сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. И это подтверждают некоторые отраслевые игроки.

«За первый квартал [2025 года] мы не вывели в Москве и Подмосковье ни одного нового корпуса в продажу. Спрос на жильё стал меньше, а доступ к деньгам у людей сократился за счёт [дорогой] ипотеки», — описал ситуацию на рынке жилья в интервью РБК глава девелоперского направления группы ФСК Дмитрий Трубников.

По его словам, потребителей в ближайшие годы может ждать два сценария. «Некоторые эксперты говорят, что застройщики не выдержат и начнут массово снижать цены», — описывает один из них Дмитрий Трубников. Но тут жен признаётся, что сам в этот сценарий не верит. По его мнению, цены на жильё в РФ продолжат расти, а на рынке возникнет сильный дефицит предложения. Его разгар глава «ФСК Девелопмент» прогнозирует в 2027 году.

По оценкам портала www.irn.ru, спрос на квартиры падает даже в самом устойчивом московском регионе. Там ссылаются в том числе на данные bnMAP.pro, согласно которым в мае 2025 года в Москве и области было зафиксировано в сделках 8 122 лота, что на 22% меньше, чем в апреле. При этом майский спад оказался втрое выше апрельского (—6%). И хотя это может быть связано с выходными днями, которых в мае традиционно больше, в отрасли царят мрачные настроения.

Тем более, что и активность на рынке ипотеки идёт на спад. Так, по предварительной оценке ВТБ, выдачи ипотечных кредитов в январе-мае просели на 44% в годовом выражении. В мае отмечается снижение на 7% по сравнению с апрелем. И на этом фоне застройщики начинают затягивать строительство, поскольку им не хватает средств на эскроу-счетах. А ведь за это положены неустойки и штрафы. Но, видно деваться многим уже некуда. И разговоры о банкротствах в этой сфере идут всё активнее.

«Мы не можем знать и предсказать прилетит ли чёрный лебедь или серый и когда именно, но уже можно с большой уверенностью сказать, что точно что-то прилетит», — резюмирует руководитель проекта IRN.RU Олег Репченко. Тот самый, что давно предсказывал «взрыв пузыря».

Катастрофа, не?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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