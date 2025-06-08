 

Генштаб ВСУ – перехвачены 40 из 49 российских БПЛА. Минобороны РФ – сбиты 64 украинских БПЛА

08.06.2025, 10:10, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 8 июня 2025 года российские военные выпустили по Украине 49 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 40 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в 5 локациях в Харьковской и Донецкой областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 7 июня до утра 8 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 64 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, над Московским регионом и Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

В соцсетях сообщается, что украинские БПЛА повторно атаковали химический завод “Азот” в Новомосковске Тульской области.




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