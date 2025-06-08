Премьер-министр Италии вручила автору мема «Бомбардиро Крокодило» государственную награду за «неоценимый вклад в культуру»

В Риме состоялась церемония награждения ряда деятелей культуры и искусства премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Государственные награды получили 14 тиктокеров, среди которых оказался и Луиджи Пильятти — автор так называемых «итальянских животных»: Бомбардиро Крокодило, Тралалело Тралала, Лирили Ларилы, Капучино Балерины и других.

Как отметила сама Мелони, создание мемов с животными помогло повысить международную репутацию Италии, а также увеличило совокупный доход от возросшего туризма в страну. Министр образования Италии, бывшая инфлюенсер Маргарита Сатурнита, пообещала включить упоминание о Бомбардиро Крокодило в уроки истории Италии и искусства. Кроме того, ряд художественных академий откроют специальность, на которой будут обучать созданию своих тикток-животных.

– Мы давно не оказывали столь значимого культурного влияния на мир, однако с распространением тиктока и взрослением поколения альфа наши творцы смогли найти аудиторию, способную понять полёт их мысли. Теперь Италия – законодатель трендов и моды, – заявила Мелони на церемонии награждения.

Сам автор мемов не смог закончить свою благодарственную речь: через 20 секунд после начала чтения текста деятеля искусства охватил паралич из-за отсутствия на бумаге одновременного воспроизведения роликов с режущимся мылом. Проблема была решена путём экстренного показа тикток-роликов мужчине. Помимо Пильятти, обладателями государственных наград стали 29-летняя тверк-танцовщица Луиза Маноне, собравшая рекордное количество зрителей на предыдущем концерте в Риме, и тиктокер Франческо Фратуччи, чей перформанс с актом дефекации у Колизея собрал 256 миллионов просмотров в Тиктоке за один день.

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