 

Премьер-министр Италии вручила автору мема «Бомбардиро Крокодило» государственную награду за «неоценимый вклад в культуру»

08.06.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Риме состоялась церемония награждения ряда деятелей культуры и искусства премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Государственные награды получили 14 тиктокеров, среди которых оказался и Луиджи Пильятти — автор так называемых «итальянских животных»: Бомбардиро Крокодило, Тралалело Тралала, Лирили Ларилы, Капучино Балерины и других.

Как отметила сама Мелони, создание мемов с животными помогло повысить международную репутацию Италии, а также увеличило совокупный доход от возросшего туризма в страну. Министр образования Италии, бывшая инфлюенсер Маргарита Сатурнита, пообещала включить упоминание о Бомбардиро Крокодило в уроки истории Италии и искусства. Кроме того, ряд художественных академий откроют специальность, на которой будут обучать созданию своих тикток-животных.

– Мы давно не оказывали столь значимого культурного влияния на мир, однако с распространением тиктока и взрослением поколения альфа наши творцы смогли найти аудиторию, способную понять полёт их мысли. Теперь Италия – законодатель трендов и моды, – заявила Мелони на церемонии награждения.

Сам автор мемов не смог закончить свою благодарственную речь: через 20 секунд после начала чтения текста деятеля искусства охватил паралич из-за отсутствия на бумаге одновременного воспроизведения роликов с режущимся мылом. Проблема была решена путём экстренного показа тикток-роликов мужчине. Помимо Пильятти, обладателями государственных наград стали 29-летняя тверк-танцовщица Луиза Маноне, собравшая рекордное количество зрителей на предыдущем концерте в Риме, и тиктокер Франческо Фратуччи, чей перформанс с актом дефекации у Колизея собрал 256 миллионов просмотров в Тиктоке за один день.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Новый стандарт войны. Доклад RAND Corporation

08.06 / Мнение «аналитика»: О ненужных россиянах… Сколько вскоре отправятся «на мороз»?

08.06 / Мнение «аналитика»: О будущем России… Тревожно-то как?

08.06 / Мнение «аналитика»: О замороженных героях… Почему так осмелела Украина?

08.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Новые сигналы оповещения в Севастополе

07.06 / Мнение: Крик души (9 лет назад)

07.06 / Мнение: История России. 2019, Путин и Зеленский

07.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Милитаризация преступных организаций как фактор криминального мятежа

07.06 / Мнение: Как лечить выпадение днища у ящика

07.06 / Мнение: Страшное будущее человечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика