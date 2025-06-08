 

Канцлер Мерц: “Мигранты импортируют в Германию антисемитизм”

08.06.2025, 9:15, Новости дня
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Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Fox News признал, что в ФРГ активизировалась проблема антисемитизма. Политик связал это с ростом числа мигрантов, подчеркнув, что нарушители закона преследуются в судебном порядке.

“Честно говоря, мы имеем своего рода импортированный антисемитизм из-за большого числа мигрантов за последние 10 лет. Мы должны решить эту проблему. Хочу очень четко дать понять: правительство Германии и подавляющее большинство в парламенте Германии решительно против этого антисемитизма и этих людей”, – заявил канцлер.

Как передает “Немецкая волна”, он добавил, что федеральное правительство ужесточает миграционную политику, чтобы снизить число нелегалов. При этом Мерц признал, что до достижения поставленных целей еще далеко.




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