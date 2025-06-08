Друг Израиля, враг Ирана – главой CENTCOM станет адмирал Брэд Купер

Новым главой Центрального командования вооруженных сил США станет вице-адмирал Брэд Купер, нынешний заместитель главы CENTCOM. Его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп, однако Куперу предстоят сенатские слушания.

58-летний флотоводец будет повышен в звании до адмирала. Ему предстоит отвечать за ближневосточный театр, руководить операциями против Ирана и йеменских хуситов. Он сменит генерала Майкла Куриллу, каденция которого завершается нынешним летом.

Как и его предшественник, Купер считается другом Израиля и недругом режима аятолл. Предполагается, что в случае провала американо-иранских переговоров именно ему предстоит отвечать за военное решение проблемы иранских ядерных разработок.

Добавим, что ведущим кандидатом на должность считался генерал Джеймс Мингус, однако против его назначения сыграла его близость к бывшему главе Объединенного комитета начальников штабов генералу Марку Милли – недругу Дональда Трампа.